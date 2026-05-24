Flavio Briatore felicita a Franco Colapinto y Pierre Gasly por sus puntos en el GP de Canadá

El jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore, felicitó a Franco Colapinto y Pierre Gasly por sus puntos en el GP de Canadá. La actuación de la escudería fue un gran logro para los pilotos y la escudería.

El mensaje de Flavio Briatore luego de que Franco Colapinto y Pierre Gasly sumaran puntos en el GP de Canadá fue de felicitación y agradecimiento.

El jefe de la escudería Alpine escribió en su cuenta de Instagram un mensaje con un video en el que saluda a los mecánicos en boxes con una gran sonrisa en la cara. Los fanáticos argentinos reaccionaron a esta publicación del empresario italiano con comentarios como 'Gracias por confiar en el 43', 'Vos la viste primero' y 'Qué pedazo de carrera'.

Franco Colapinto, que venía de hacer una gran carrera en Miami, volvió a tener una jornada histórica terminando en el sexto puesto, su mejor resultado histórico en la F1. Logró así otros ocho puntos para el Mundial de pilotos. Esto le permite mantenerse en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, justo por detrás de las cuatro escuderías más poderosas (Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull).

Pierre Gasly, que terminó en el octavo lugar, también sumó puntos para el Mundial de pilotos. La actuación de Alpine en el GP de Canadá fue un gran logro para la escudería y sus pilotos





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