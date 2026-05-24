Flamengo vs. Palmeiras: partido de Brasileirão

El partido entre Flamengo y Palmeiras se jugará el sábado 23 de mayo en el estadio Jornalista Mário Filho, en Río de Janeiro, a las 21:00hs. en el marco de la fecha 17 de Brasileirão.

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el sábado 23 de mayo en el estadio Jornalista Mário Filho, en Río de Janeiro, a las 21:00hs. en el marco de la fecha 17 de Brasileirão .

El partido será dirigido por el árbitro Davi Lacerda. El capitán del equipo de Flamengo será Léo Pereira, mientras que en Palmeiras será Gustavo Gómez. En el primer tiempo, hubo varios despejes de pelota, incluyendo un tiro de Lucas Paquetá rechazado por Murilo Cerqueira. Andreas Pereira pateó al arco y la pelota salió afuera.

También hubo un tiro de esquina para Palmeiras, que fue despejado por Alex Sandro. Samuel Lino también intentó un tiro, pero fue rechazado por Carlos Miguel. El partido comenzó con un gran entusiasmo y los jugadores se mostraron listos para enfrentarse en el campo





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