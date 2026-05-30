Flamengo vs. Coritiba: Resultado y resumen del partido

El partido entre Flamengo y Coritiba se jugó el sábado 30 de mayo en el estadio Jornalista Mário Filho, en Río de Janeiro. El encuentro correspondía a la fecha 18 de Brasileirão.

El partido entre Flamengo y Coritiba se jugó el sábado 30 de mayo en el estadio Jornalista Mário Filho, en Río de Janeiro. El encuentro correspondía a la fecha 18 de Brasileirão .

El árbitro Flavio Rodrigues De Souza dirigió el partido. A las 16:00hs, comenzó el partido con la presencia de Bruno Henrique como capitán del equipo de Flamengo y Sebastián Gómez como capitán del equipo de Coritiba. En el primer tiempo, Samuel Lino anotó un gol para Flamengo. Durante el partido hubo varias incidencias, incluyendo tarjetas amarillas para Evertton y Erick Pulgar, y faltas de Flamengo.

Aparecieron varios jugadores para despejar la pelota y dar tranquilidad a sus equipos. En el segundo tiempo, el partido continuó con intensidad. Apareció Thiago Santos para despejar la pelota y dar tranquilidad a Coritiba. También hubo varios tiros al arco, incluyendo uno de Emerson Royal que fue rechazado por Pedro Rangel. El partido terminó con una victoria de Flamengo





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