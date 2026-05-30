Flamengo vs. Coritiba: Resultado y resumen del partido

El partido entre Flamengo y Coritiba se jugó el sábado 30 de mayo en el estadio Jornalista Mário Filho, en Río de Janeiro. El encuentro correspondía a la fecha 18 de Brasileirão.
El partido entre Flamengo y Coritiba se jugó el sábado 30 de mayo en el estadio Jornalista Mário Filho, en Río de Janeiro. El encuentro correspondía a la fecha 18 de Brasileirão .
El árbitro Flavio Rodrigues De Souza dirigió el partido. A las 16:00hs, comenzó el partido con la presencia de Bruno Henrique como capitán del equipo de Flamengo y Sebastián Gómez como capitán del equipo de Coritiba. En el primer tiempo, Samuel Lino anotó un gol para Flamengo. Durante el partido hubo varias incidencias, incluyendo tarjetas amarillas para Evertton y Erick Pulgar, y faltas de Flamengo.
Aparecieron varios jugadores para despejar la pelota y dar tranquilidad a sus equipos. En el segundo tiempo, el partido continuó con intensidad. Apareció Thiago Santos para despejar la pelota y dar tranquilidad a Coritiba. También hubo varios tiros al arco, incluyendo uno de Emerson Royal que fue rechazado por Pedro Rangel. El partido terminó con una victoria de Flamengo
Flamengo Coritiba Brasileirão Partido Resultado Resumen
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