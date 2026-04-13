Flamengo se Impone con Doblete de Pedro y se Acerca a Palmeiras en una Jornada Llena de Emoción

El Flamengo vence al Fluminense en un partido vibrante, con doblete de Pedro y expulsión de Carrascal, acercándose al líder Palmeiras. Destaca un gol de pecho y un seminario histórico de la Conmebol.

Con un doblete estelar de Pedro , destacando el segundo gol magistralmente anotado de pecho, y el descuento del talentoso Jefferson Savarino, el Flamengo , también conocido como Mengão, cosechó tres valiosos puntos. Esta victoria crucial los acerca peligrosamente al líder Palmeiras, quien, con un partido adicional jugado, mantiene una ventaja de seis puntos en la tabla de clasificación. El encuentro estuvo marcado por momentos de tensión y drama, añadiendo una dosis extra de emoción al juego.

El partido arrancó con una situación inesperada y preocupante a los cinco minutos. Durante una ofensiva del Flamengo, el ex jugador de Boca, que se encontraba presionando a Léo Ortíz, recibió un impacto directo en la cabeza tras un potente despeje del defensor. La situación se complicó aún más cuando su rodilla izquierda quedó atrapada, evidenciando una lesión que lo obligó a abandonar el campo en camilla. Este suceso obligó a un cambio táctico inmediato, reemplazando a Ganso. La dinámica del juego no se detuvo, y al minuto de este cambio, el marcador comenzó a moverse. Después de un error en el despeje del arquero Fabio, el delantero del Flamengo, Pedro, se hizo con el balón fuera del área y lanzó un zurdazo imparable, abriendo el marcador con una brillante definición.

En la segunda mitad, la letalidad de Pedro volvió a hacerse presente. Aprovechando un centro preciso de tres dedos del lateral Samuel Lino, conectó de manera impecable, aunque su remate fue hábilmente defendido por Fabio. Sin embargo, el equipo de Zubeldía logró descontar después de un nuevo error defensivo del Flamengo, pero la visita no pudo igualar el marcador, a pesar de sus intentos finales. El encuentro fue un despliegue de emociones y demostró la intensidad y la competitividad del fútbol brasileño.

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Jorge Carrascal. A dos minutos del final del partido, el futbolista colombiano, quien acababa de ingresar al campo, protagonizó una dura entrada sobre el brasileño Guga en el círculo central. El árbitro Raphael Claus no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, poniendo fin a la participación de Carrascal en el encuentro. Este incidente generó un momento de gran tensión y controversia en el cierre del partido. Por otro lado, la Conmebol anunció un seminario histórico, con una inscripción récord de 55,000 participantes. Este evento promete ser un hito en el ámbito deportivo y seguramente abordará temas relevantes para el futuro del fútbol sudamericano. Además de la emoción en el campo, este evento destaca el crecimiento y la relevancia continua del deporte en la región. Se espera que el seminario sea un espacio de debate y análisis, donde se discutirán estrategias y se compartirán conocimientos para fortalecer el fútbol en Sudamérica.





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flamengo Fluminense Pedro Fútbol Campeonato Brasileño Carrascal Conmebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinner Impone su Dominio en Montecarlo y se Enfrentará a Alcaraz en la FinalJannik Sinner continúa su racha triunfal al alcanzar la final del Masters 1000 de Montecarlo, mientras que Marco Trungelliti y Juan Manuel Cerúndolo buscan un lugar en el cuadro principal del Open de Barcelona.

Read more »

Argentina vence a Chile y lidera la Liga de Naciones Femenina rumbo al MundialLa Selección Argentina Femenina de Fútbol se impone 1-0 a Chile en Valparaíso, asegurando el liderato en la Liga de Naciones y acercándose al Mundial Brasil 2027.

Read more »

Díaz Ayuso acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de convertir a España en un “infierno fiscal”La presidenta madrileña cargó contra el oficialismo por su política fiscal que va en contra de las empresas y del campo.

Read more »

Fluminense vs. Flamengo en vivo: seguí el partido minuto a minutoFluminense vs. Flamengo juegan por la fecha 11 de Brasileirão. Seguilo en vivo, minuto a minuto.

Read more »

Matías Rossi se impone en una caótica final del TC2000 en El ZondaMatías Rossi conquista la victoria en el TC2000 en El Zonda, Argentina, tras una carrera llena de incidentes, neutralizaciones y cambios de líder, logrando su triunfo número 47 en la categoría.

Read more »

Corinthians vs. Palmeiras en vivo: cómo verlo, horario y TVCorinthians y Palmeiras se enfrentarán por Brasileirão el domingo 12 de abril. El partido se jugará a las 18:30hs. Seguilo en vivo.

Read more »