El club brasileño busca asegurar la participación del futbolista en la Copa Libertadores 2027 mediante una extensión contractual que incluye una reducción de ingresos.

Los dirigentes del club brasileño Flamengo han iniciado conversaciones para extender el contrato de su delantero de 38 años hasta mediados de 2027. Esta decisión estratégica responde a la necesidad de mantener la continuidad en el ataque mientras el equipo lucha por asegurar su clasificación a la máxima competencia continental.

A pesar de que los medios de Brasil aseguran que la directiva valora al futbolista como un líder dentro del vestuario, existe una condición financiera clave: la institución pretende bajarle el sueldo. Si el jugador argentino acepta esta propuesta económica, todo indica que permanecerá ligado a la institución por más de dos temporadas adicionales.

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Impacto de las lesiones en el rendimiento

La vigencia de este acuerdo depende de la disponibilidad física del deportista, ya que durante la temporada actual se vio relegado por una seguidilla de lesiones. Estos problemas físicos le impidieron tener la continuidad habitual y, por ende, no fue tan determinante a nivel deportivo como lo fue en otras ocasiones de su carrera.

El registro estadístico refleja este descenso en la actividad, ya que solo pudo disputar 16 encuentros en la temporada vigente. Este bajo número de participaciones también cortó su racha goleadora, limitando su contribución directa al marcador en la mayoría de los partidos importantes del calendario reciente.

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Posiciones clave en la tabla del Brasileirao

El contexto deportivo actual justifica la insistencia del club en retener al veterano atacante. El Tricolor marcha cuarto en el Brasileirao con 63 puntos en su haber. Esta posición estratégica es fundamental porque les otorga serias chances de disputar la máxima competencia de Sudamérica, la cual está asociada a mayores ingresos y prestigio institucional.

La clasificación a la Copa Libertadores 2027 es el objetivo principal que motiva esta renegociación contractual. De todas formas, la situación no está cerrada, ya que dependerá de los próximos encuentros para asegurar definitivamente su lugar en el torneo continental y evitar sorpresas en las últimas fechas del campeonato local.

La prueba ante Fluminense

Un referente claro de la limitación ofensiva reciente fue el rendimiento en el partido ante Fluminense. En ese encuentro específico, el delantero solo logró marcar un tanto, demostrando que la forma física no está al nivel de años anteriores. Esta instancia sirve como referencia para entender por qué el club busca un equilibrio entre experiencia y coste salarial.