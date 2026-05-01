Flamengo Asegura su Lugar en el Mundial de Clubes 2029 Tras Ganar la Libertadores 2025

Flamengo se corona campeón de la Libertadores 2025 y clasifica al Mundial de Clubes 2029. Se detalla cómo se definirán los otros cinco cupos sudamericanos a través del ranking Conmebol entre 2025 y 2028, con Palmeiras y Liga de Quito liderando actualmente la tabla.

Flamengo ha asegurado su lugar como campeón de la Copa Libertadores 2025, garantizando también su participación en el Mundial de Clubes 2029. Este logro marca un hito importante para el club brasileño y establece las bases para la competencia sudamericana en los próximos años.

El formato del Mundial de Clubes, expandido a 32 equipos, ha generado un nuevo sistema de clasificación para las confederaciones, otorgando a Sudamérica seis plazas: cuatro para los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, y dos adicionales a través del ranking Conmebol. Con Flamengo ya confirmado como uno de los representantes, la lucha por los cinco cupos restantes se ha intensificado, y la tabla de posiciones actual ofrece una visión preliminar de los equipos que podrían asegurar su lugar en el torneo global.

La metodología de clasificación replica la utilizada en la primera edición del Mundial de Clubes ampliado, donde los clubes acumulan puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores. Una regla crucial establece que ningún país puede tener más de dos representantes, a menos que se trate de campeones de la Libertadores.

Esto implica que si Brasil logra obtener un campeón adicional entre 2026 y 2028, ningún otro equipo brasileño podrá clasificar a través del ranking, independientemente de su posición en la tabla. Esta restricción añade una capa estratégica a la competencia, incentivando a los clubes brasileños a buscar el título de la Libertadores para asegurar una mayor representación en el Mundial de Clubes.

Actualmente, Palmeiras y Liga de Quito lideran el ranking Conmebol, ocupando los dos cupos de clasificación directa a través de este sistema. Palmeiras, con 54 puntos acumulados, se posiciona como el principal contendiente, seguido de cerca por Liga de Quito con 44 puntos. Estos dos equipos han demostrado un rendimiento consistente en la Copa Libertadores, lo que les ha permitido acumular una ventaja significativa sobre sus competidores.

Estudiantes de La Plata (36 puntos) y Racing (35 puntos) se encuentran en una posición favorable, aunque Racing, al no participar en la Libertadores 2026, tiene un límite máximo de 35 puntos. Estudiantes, por otro lado, sigue en competencia y tiene la oportunidad de sumar puntos en la edición actual del torneo. Más atrás en la tabla se encuentran Vélez (24 puntos), River Plate (23 puntos) e Independiente Rivadavia (12 puntos), que debutó en la competencia este año.

Estos equipos enfrentan un desafío mayor para alcanzar los primeros lugares del ranking, pero aún tienen la posibilidad de mejorar su posición a medida que avanza la Copa Libertadores. Rosario Central (10 puntos), Boca (9 puntos), Lanús (9 puntos) y Platense (9 puntos) también han acumulado puntos, aunque parten desde una posición más desventajosa. La competencia por los cupos restantes es feroz, y cada partido en la Copa Libertadores tiene un impacto significativo en el ranking Conmebol.

La estrategia de los clubes, la consistencia en el rendimiento y la capacidad de avanzar en el torneo serán factores clave para determinar quiénes acompañarán a Flamengo en el Mundial de Clubes 2029. El éxito de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 no solo asegura su participación en el Mundial de Clubes, sino que también establece un precedente para el futuro de la competencia sudamericana.

El nuevo formato del Mundial de Clubes, con 32 equipos, ofrece una mayor oportunidad para que los clubes de Sudamérica demuestren su calidad a nivel global. La clasificación a través del ranking Conmebol incentiva a los clubes a invertir en su rendimiento en la Copa Libertadores, buscando no solo el título, sino también una posición favorable en la tabla de posiciones.

Además de la competencia sudamericana, otros campeones continentales ya han sido confirmados para el Mundial de Clubes 2029. Cruz Azul de México, campeón de la Concacaf Champions League 2024/25, y Pyramids de Egipto, campeón de la CAF Champions League 2024/25, también aseguraron su lugar en el torneo. Estos equipos representan la diversidad y el talento del fútbol mundial, y su participación en el Mundial de Clubes promete ser emocionante.

La expansión del torneo a 32 equipos es un paso importante para el desarrollo del fútbol a nivel global, brindando una plataforma para que los clubes de diferentes confederaciones compitan en un escenario de alto nivel. La Copa Libertadores seguirá siendo el principal camino para que los clubes sudamericanos se clasifiquen al Mundial de Clubes, y la lucha por los cupos restantes será intensa en los próximos años.

El rendimiento de los clubes en la Copa Libertadores, combinado con el ranking Conmebol, determinará quiénes representarán a Sudamérica en el torneo más importante de clubes a nivel mundial





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