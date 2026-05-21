Fito Páez On Record: He Will Never Forget This Night (NOT Spanish)

Artist Fito Páez discusses an evening he will never forget, a concert that caused controversy or 'storytime' among fans, on this particular night in particular.

Fito Páez, tras el show que generó abucheos y enojos: "Nunca voy a olvidar esta noche"No fue una noche más la que vivió este miércoles Fito Páez en el Movistar Arena, en el marco de su gira: luego de que el artista rosarino decidiera interpretar de manera completa su más reciente producción,abucheos y furiosos posteos¿Fue una falta de respeto del público o un ejercicio pleno de la libertad creativa de un artista para desarrollar su repertorio en el escenario?

En esos términos se podría resumir la polémica que generó el recital que Páez brindó y que, en su segunda parte, sí contentó a quienes esperaban los clásicos de su repertorio. O al menos eso se intentó, ya con Páez molesto por los abucheos recibidos y los "indignados" con los ánimos lo suficientemente crispados como para disfrutar del momento. Todo comenzó por una decisión del cantante para la cuarta fecha programada en el Arena porteño





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