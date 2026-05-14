Fito Páez confirma fecha de estreno de su nuevo álbum y aborda temas personales en nuevo single

El músico Fito Páez confirma la fecha de estreno de su nuevo álbum y en un divertido video se encuentra con su 'yo' del pasado y su hija, Margarita Páez, para hablar sobre temas personales y criticar la sociedad actual.

Fito Páez confirma la fecha de estreno de su nuevo álbum con un divertido video en el que se encuentra con su 'yo' del pasado y que cuenta con la participación de su hija, Margarita Páez.

El músico anunció que el nuevo álbum, al que aún no se le asignó un título, verá la luz el 22 de mayo. Días atrás, estrenó el primer single adelanto titulado 'Shine' en el que hace una crítica a la sociedad actual, a la supremacía de las redes sociales y a los gobiernos de derecha.

En un video publicado en redes sociales, se le ve al rosarino hablando con diferentes actores que lo interpretan en diferentes etapas de su vida y expresa: 'Son conservadores. Y a parte, había que lidiar con todos ustedes que eran tres hijos de p*ta'.

Al señalar a un actor que lo interpreta en sus primeros años en la música, mostrando lentes grandes, la remera que usó en la portada de 'Del '63 y el pelo largo, le dice: 'Vos, en la luna. Colgado, siempre colgado. Haciéndote la estrellita de rock. Como un pavote'.

Luego, avanza hacia una etapa propia más adulta, con un look completamente diferente, añade: 'Vos, queriendo que te acepte no sé quién. Siempre 'Ay, a ver que me acepten, que no me acepten. A ver si los intelectuales...

''. Finalmente, se dirige a otro 'yo' que está interpretado por Margarita y le dice: 'Y vos, desaparecido del mundo real, nunca estabas en donde había que estar'. Mientras tanto, sus diferentes 'yo' lo escuchan y se ríen ante los reclamos que parecen dignos de una sesión de psicoanálisis.

Desde la prensa oficial revelaron que se tratará de un disco muy personal ya que encara su renacer después del accidente doméstico que sufrió en septiembre del 2024 y que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de nueve costillas, y en la suspensión de todas sus actividades, conciertos y grabaciones. Este álbum es el sucesor de 'Novela', un disco conceptual que había comenzado a componer en los '80 y que recién vio la luz el año pasado.

Así, este nuevo disco será una experiencia completamente diferente. Tras largos meses de reposo absoluto, Fito floreció en nuevas canciones que trazaron su camino de vuelta y en una mirada certera y profunda del tiempo en que nos toca vivir, tal y como se deja oír en este primer single del disco





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