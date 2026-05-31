Fiscales estadounidenses investigan a la AFA y su gerenciadora TourProdEnter LLC

Al menos tres fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. indagan los movimientos de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al presidente de la AFA Claudio Tapia, por presunto lavado de activos.

Al menos tres fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos han comenzado a investigar la operatoria de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) en territorio norteamericano, centrándose en los movimientos financieros de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al presidente de la AFA , Claudio Chiqui Tapia.

Según información obtenida por LA NACION, los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, con base en Washington DC, y Michael Berger, desde Florida, están recolectando información sobre los flujos de dinero que involucran a esta gerenciadora, propiedad del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. La investigación surge a solo doce días del inicio del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, lo que añade presión sobre la entidad deportiva argentina.

Los fiscales Gushue y Ting pertenecen a unidades especializadas en integridad bancaria y lavado de activos. Gushue, con experiencia desde 2012 en el Departamento de Justicia, ha sido un hombre de confianza del ex fiscal general Eric Holder. Ting, por su parte, se incorporó tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y proviene del sector privado, con condenas notables en casos de lavado de dinero.

Desde Florida, Berger ha trabajado en casos resonantes como el del ex contralor de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, condenado por lavar sobornos en Miami. Juntos, estos fiscales han comenzado a indagar las actividades de TourProdEnter LLC desde que asumió como agente de cobro de los contratos de la AFA con patrocinantes y otras empresas, moviendo cientos de millones de dólares a través de cuentas en al menos cinco bancos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

De acuerdo con los registros bancarios analizados por LA NACION, TourProdEnter LLC gestionó al menos 260 millones de dólares de la AFA, pero solo una porción se destinó a gastos legítimos de la entidad. Al menos 57 millones de dólares se giraron a diez sociedades pantalla cuyas contraprestaciones no figuran en la documentación y que eran controladas por beneficiarios de planes sociales residentes en Bariloche o Buenos Aires.

También se registraron giros a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino y su familia, SOMA SRL y Cabello SRL, y a la familia de un supuesto guía espiritual de la Selección. Este entramado financiero ha despertado el interés de los fiscales estadounidenses, quienes previamente habían sido alertados por el Ministerio de Seguridad argentino en septiembre de 2024, cuando Patricia Bullrich lideraba esa cartera.

En esa ocasión, agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni, Tapia y la AFA no tenía aristas suficientes para una investigación criminal, pero ahora los fiscales han decidido profundizar las pesquisas ante la magnitud de los movimientos de dinero y las sospechas de lavado de activos





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