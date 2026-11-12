Fiscal Taiano rechaza ingreso de la PIA al caso $LIBRA por fallos procesales

El fiscal Eduardo Taiano desestimó la solicitud de la PIA para asumir la acusación en el caso $LIBRA, argumentando falta de acceso al expediente y presentaciones tardías contra Javier Milei y demás imputados.

El fiscal Eduardo Taiano emitió un dictamen severo y frontal en el cual rechazó formalmente la iniciativa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ( PIA) para que esta asuma la acción penal en el marco del caso $LIBRA. Esta decisión de Taiano, quien decidió previamente el sobreseimiento definitivo de Javier Milei, su hermana Karina, los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, así como el ciudadano estadounidense Hayden Davis, fue cuestionada directamente por el organismo liderado por Sergio Rodríguez.

Rechazo por acceso insuficiente al expediente

El titular de la unidad fiscal argumentó que la PIA no pudo realizar una evaluación técnica adecuada de su propuesta de sobreseimiento porque había perdido el acceso al expediente judicial. Taiano calificó la presentación del organismo como "sorpresiva" y "desacertada", señalando que el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, realizó su intervención a finales de octubre, posterior a los sobreseimientos ya decretados. El fiscal enfatizó que, tras dejar de tener acceso a las actuaciones, las conclusiones de Rodríguez carecían de sustento fáctico real.

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Origen de la solicitud y amicus curiae

La intervención de la PIA fue impulsada a pedido de dos organizaciones no gubernamentales que actuaban en la causa como amicus curiae: el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Estos grupos solicitaron que la PIA asumiera el papel de la acusación, una facultad prevista expresamente en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal para los supuestos en que un fiscal desiste de continuar actuando.

Críticas a la investigación de Milei y criptomonedas

El documento de la PIA cuestionaba específicamente que Taiano no hubiera analizado a fondo el rol de las distintas personas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA, centrando su atención en el Presidente Milei. El organismo sostenía que la ausencia de regulaciones en el mercado de criptomonedas no constituye una carta blanca para operar sin responsabilidad, refutando la teoría de que el inversor en cripto asume automáticamente los riesgos de ser una timba. Además, se cuestionaba la ruta de los millones pagados desde cuentas de Davis hacia billeteras de Novelli.

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Debate sobre la cadena de custodia celular

Se destapó una disputa técnica sobre la validez de las pruebas digitales, especialmente el contenido del celular del empresario Mauricio Novelli, donde se hallaron borradores de contratos por 5 millones de dólares. La PIA acusaba a la fiscalía de violar la cadena de custodia tras la publicación de documentos por parte de la periodista Natalia Volosin. Taiano respondió con irritación, aclarando que todo el material ya estaba resguardado en la fiscalía antes de dicha publicación, lo que desmentía la necesidad de una investigación adicional sobre este punto específico.

Próximos pasos judiciales y apelación

El juez Daniel Rafecas, quien subrogaba en el juzgado federal 8 durante dos semanas, notificó a Taiano para solicitar su opinión sobre la intervención de la PIA. El juez titular Marcelo Martínez de Giorgi probablemente sumará su posición la semana próxima. Si el juez también rechaza a la PIA, esta entidad ya tiene presentada una apelación en subsidio respecto de los sobreseimientos, la cual deberá ser revisada por la Cámara Federal.

Irregularidades procesales y plazos vencidos

Taiano subrayó que la PIA dejó de interesarse en la causa en septiembre de 2025, momento en el que no solicitó la prórroga necesaria para acceder a las actuaciones. El fiscal consideró llamativo que Sergio Rodríguez presumiera conocer todas las medidas dispuestas o dejadas sin efecto, a pesar de que su acceso a los pormenores había finalizado. Taiano advirtió que las afirmaciones de Rodríguez parecían más propias de un conversatorio televisivo que de datos surgidos del expediente, dado que no pudo compulsar elementos probatorios cargados desde 2025. Esta postura deja en evidencia la disputa entre ambos organismos fiscales sobre la profundidad y transparencia de la investigación realizada hasta la fecha.