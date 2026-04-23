Fiscal pide el archivo de la denuncia contra la esposa de Adorni por el viaje en avión presidencial

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas archivar la denuncia contra Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, por su viaje a Nueva York en el avión presidencial, argumentando que no hubo irregularidades ni uso indebido de fondos públicos.

La fiscal federal Alejandra Mangano ha solicitado al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia presentada contra Bettina Angeletti , esposa del portavoz presidencial Manuel Adorni , relacionada con su viaje en el avión presidencial a Nueva York.

La solicitud se basa en un exhaustivo análisis que determina que la inclusión de Angeletti en la comitiva oficial no constituye un delito ni implica un uso indebido de fondos públicos. Mangano argumenta que la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, permitía acomodar a la comitiva oficial y a Angeletti sin incurrir en gastos adicionales ni exceder los límites presupuestarios establecidos.

El dictamen de la fiscal detalla que no se observó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria asociada al viaje de Angeletti, especialmente considerando que existían más de 10 plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo. La investigación se inició a raíz de la controversia generada por la noticia del viaje de Angeletti, quien acompañó a Adorni en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York para participar en la “Argentina Week”.

Las declaraciones de Adorni, en las que expresó su necesidad de tener a su “compañera de vida” presente durante su intensa agenda de trabajo en Estados Unidos, provocaron críticas en las redes sociales y dieron lugar a la presentación de la denuncia por parte de ciudadanos preocupados por la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos. El jefe de Gabinete, en su defensa, aseguró que el viaje de su esposa no implicó ningún gasto adicional para el Estado, afirmando que ella misma cubrió los costos de su vuelo, viáticos y otros gastos relacionados.

Insistió en que ni siquiera sus propios gastos de comida y movilidad fueron pagados con fondos públicos, enfatizando su compromiso con la austeridad y la responsabilidad fiscal. La fiscal Mangano, en su análisis, consideró estas declaraciones y verificó la información proporcionada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y por la Jefatura de Gabinete de la Nación, confirmando la ausencia de irregularidades en los gastos del viaje.

El dictamen de Mangano concluye que no se cumplen los requisitos para la configuración de los delitos tipificados en el artículo 260 del Código Penal ni en ninguna de las figuras legales contempladas en el Capítulo VII del mismo. La fiscal enfatiza que la decisión de la Presidencia de la Nación de invitar a Angeletti a viajar en el avión oficial constituye un ejercicio razonable de la discrecionalidad presidencial y no puede ser considerada un acto ilícito.

La denuncia, radicada en Comodoro Py, recayó inicialmente en el juzgado de Rafecas, quien delegó la investigación en Mangano. Ahora, el juez deberá evaluar el dictamen de la fiscal y decidir si archiva la causa, dando por concluida la investigación, o si continúa con la misma, solicitando pruebas adicionales o llamando a declarar a testigos.

La decisión de Rafecas será crucial para determinar si se avanza con una posible imputación contra Angeletti o si se confirma la legalidad de su viaje a Nueva York. Este caso ha generado un debate público sobre los límites de la discrecionalidad presidencial y la necesidad de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en lo que respecta a los viajes oficiales de funcionarios y sus familiares.

La resolución final del juez Rafecas sentará un precedente importante en materia de ética pública y responsabilidad gubernamental





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bettina Angeletti Manuel Adorni Avión Presidencial Fiscalía Denuncia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oposición retrasa reformas y espera explicaciones de AdorniLa oposición en la Cámara de Diputados acordó ralentizar el avance de las reformas propuestas por el gobierno, al menos hasta la presentación de Manuel Adorni y su informe de gestión. Buscan cuestionar a Adorni por su patrimonio y evitar darle victorias legislativas al oficialismo antes de obtener respuestas.

Read more »

Tensión libertaria: El desplante de Villarruel en Luján para evitar a AdorniVictoria Villarruel evitó la misa oficial en Luján para no compartir imagen con el cuestionado Manuel Adorni, profundizando la crisis y las diferencias internas con los hermanos Milei.

Read more »

Continúan las declaraciones en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel AdorniSe investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la adquisición de tres propiedades. Nuevas citaciones a declarar a personas clave en las operaciones inmobiliarias.

Read more »

Profundiza investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel AdorniEl fiscal federal Gerardo Pollicita investiga movimientos de dinero en efectivo de dólares sin respaldo bancario, una posible herencia y los gastos realizados durante viajes al exterior por parte del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se investigan pagos en efectivo por propiedades y se busca información sobre un posible proceso sucesorio de su padre.

Read more »

Los hermanos Milei creen que lo peor del escándalo Adorni ya pasóLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Dante Gebel dice que para ser candidato a presidente se necesita un “plan serio” y que no tiene “nada que ver” con el peronismoEl pastor evangélico aventuró que se presentaría con un partido “absolutamente nuevo”; críticas a Manuel Adorni

Read more »