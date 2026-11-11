Fiscal Matías Merlo desestima causa contra tres psicólogas rosarinas por falta de pruebas

El Fiscal Regional Matías Merlo ratificó la desestimación de la denuncia contra tres psicólogas de Rosario, confirmando que no existen elementos probatorios para sostener persecución penal por falso testimonio o asociación ilícita.

El Fiscal Regional Matías Merlo confirmó oficialmente la desestimación de la denuncia presentada en contra de tres psicólogas rosarinas. Esta resolución pone fin a una campaña mediática impulsada por un grupo de abogados que representaban a hombres denunciados por abuso sexual, quienes argumentaban la existencia de patrones preestablecidos y informes carentes de rigor científico.

Resolución fiscal ratifica ausencia de delitos

La decisión final fue firmada el miércoles 11 de noviembre mediante la resolución número 1090. Este acto judicial confirma lo que las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman habían determinado previamente el 17 de septiembre, al desechar inicialmente las acusaciones. El Fiscal Regional sostuvo que no existen elementos de convicción serios ni verosímiles para mantener una persecución penal bajo los cargos de falso testimonio agravado, asociación ilícita y corrupción de menores.

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Descarte de falso testimonio y asociación

En su fallo, Matías Merlo aclaró explícitamente que las discrepancias metodológicas o técnicas en los informes psicológicos no constituyen delito de falso testimonio. Para que exista tal figura penal, se requiere acreditar una afirmación dolosa de falsedad deliberada, elemento que no surge de la evidencia analizada. Asimismo, se descartó la existencia de una estructura organizada con fines delictivos entre las profesionales o a través de la Asociación Civil AEVAS, señalando que la coincidencia en criterios no implica un pacto criminal.

Defensa profesional frente a acusaciones públicas

Las denuncias fueron impulsadas originalmente por Viviana Cosentino, Ramiro Coso, Carina Lurati, Juan Lewis, Froilán Ravena, Renzo Viga, José Nanni, Rafael Tamous, Estela Marelli y Adriana Torchio. Estos actores difundieron públicamente la idea de que las profesionales estaban complotadas para convalidar falsas denuncias en contextos de disputas parentales. Sin embargo, el análisis jurídico determinó que los sobreseimientos o absoluciones en otras causas no demuestran automáticamente un obrar delictivo por parte de las expertas evaluadoras.

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Impacto legal y próximos pasos procesales

El titular de la Fiscalía Regional deslindó que el análisis se circunscribe estrictamente a la órbita jurídico-penal, dejando abierto el cuestionamiento ético ante el Colegio de Psicólogos. No obstante, estas instancias administrativas también fueron desestimadas basándose en la obligación profesional de proteger a la infancia. La investigación incluyó compulsa de legajos, historias clínicas y consulta técnica especializada a la Universidad de Buenos Aires.

Recursos legales abiertos para los denunciantes

A pesar de la confirmación de la desestimación, se notificó a las partes que permanece abierta la instancia de revisión ante la Fiscalía General de la provincia. Si este criterio se mantuviera, los denunciantes conservan la facultad de instar la persecución penal a través de la figura del querellante exclusivo, permitiendo continuar con la acción sin la participación directa de la Fiscalía estatal.