Fiscal mantiene órdenes de captura a 29 cabecillas del Clan del Golfo por narcotráfico y crimen organizado

Agencia Nacional de Tierras.Camargo dejó claro que por ahora no existen las condiciones jurídicas ni las garantías suficientes para suspender las órdenes antes del próximo hasta el momento por el Gobierno permite conocer el compromiso de algunos integrantes del grupo de ingresar a esas zonas, pero no ofrece elementos suficientes para verificar el contenido real de los acuerdos ni el número exacto de integrantes que quedarían bajo control institucional.

La fiscal Luz Adriana Camargo firmó una solicitud para mantener las órdenes de captura a 29 cabecillas del Clan del Golfo por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Además, establece que en lugar de beneficios automáticos, el Clan del Golfo debe tomar acciones claras antes de cualquier beneficio judicial, tales como un permiso general de movilidad, sin que esto implique automáticamente la suspensión de las órdenes de captura. Al mismo tiempo, la Fiscalía sigue presionando judicialmente sobre los líderes principales de una organización dedicada al narcotráfico y trata de personas





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