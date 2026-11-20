El fiscal Franco Carbone reveló al Senado que su unidad investiga a jefes de fuerzas de seguridad por microtráfico. Detalla la lucha contra Los Monos y la banda de Alvarado en Rosario y la estrategia para captar a los grandes proveedores de la droga.

El fiscal provincial Franco Carbone confirmó durante su comparecencia ante el Senado de la Nación que su unidad mantiene investigaciones abiertas contra jefes de distintas fuerzas de seguridad por su presunta participación en el microtráfico. El titular de la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe precisó que ya se han realizado allanamientos y detenciones, con algunos imputados incluidos en prisión preventiva.

Carbone defendió su postulación para ocupar el Juzgado Federal de Garantías de Rosario ante la comisión de Acuerdos. Durante su exposición, destacó que la persecución penal debe avanzar sobre las grandes estructuras criminales y no limitarse únicamente a los vendedores minoristas. Esta declaración se produjo en un contexto de creciente tensión social por la violencia relacionada con la droga en la provincia.

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Investigaciones a Jefes Policiales Corruptos

La revelación de las investigaciones internas surgió tras una pregunta directa del senador Marcelo Lewandowski sobre denuncias que involucran a efectivos de la policía en el negocio de las drogas. Franco Carbone respondió con transparencia, afirmando que tiene a su cargo casos activos donde jefes de policía son investigados como autores de delitos de microtráfico. No identificó a los sospechosos ni precisó las fuerzas específicas para no entorpecer las investigaciones en curso.

El fiscal subrayó la importancia de que el propio sistema judicial depure las filas de las fuerzas de seguridad. Reconoció la necesidad de trabajar en equipo con la Policía en la calle, pero enfatizó que la fiscalía debe ejercer un control estricto sobre quienes intervienen en las tareas de seguridad. Considera que esta depuración es fundamental para restaurar la legitimidad de las instituciones encargadas del orden público.

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Estrategia contra Bandas Criminales Rosarinas

Al reconstruir el diagnóstico de la criminalidad en Rosario, Franco Carbone identificó a dos grandes organizaciones que han marcado la historia violenta reciente de la ciudad. Según sus palabras, Los Monos y la banda de Esteban Alvarado son las estructuras principales que han disputado el territorio. A partir de estas organizaciones, han operado diversas células que incrementan la inseguridad en los barrios.

El fiscal reivindicó el trabajo realizado en la Fiscalía de Balaceras, creada en 2022 durante una escalada de ataques armados contra vecinos e instituciones. Carbone afirmó que se han obtenido condenas contra capos narcotraficantes y personas que regentaban el poder territorial. Su unidad articula el trabajo de aproximadamente 240 profesionales bajo la conducción directa de 13 fiscales a lo largo de toda la provincia.

Impacto Económico y Datos de Violencia

La dimensión del problema del narcotráfico se refleja en las estadísticas de violencia que presenta el fiscal. Carbone afirmó que el 60 por ciento de los homicidios y los hechos más violentos de la provincia están vinculados a disputas por la comercialización de estupefacientes. Estos datos justifican la estrategia de enfocar los recursos judiciales en las causas de mayor impacto social y en la prevención de la sangre.

Desde la adhesión provincial a la desfederalización en diciembre de 2023, la unidad ha logrado el derribo de 157 búnkeres. La estrategia propuesta por Carbone prioriza la persecución de vendedores vinculados a hechos de violencia, uso de menores, presencia de armas y puntos fijos de venta. El objetivo final es atacar la estructura criminal financiera y no solo captar al último eslabón de la cadena de distribución.