Fiscal federal investiga supuestos gastos irregulares en Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El fiscal Ramiro González inició una investigación penal contra el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, y otros funcionarios por presuntos gastos irregulares con tarjetas corporativas durante viajes al exterior. La causa, que incluye gastos en free shops, servicios de playa y bares, busca determinar si hubo malversación de fondos públicos.

El fiscal federal Ramiro González ha iniciado una investigación penal contra el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. , Demian Reidel, por presuntos gastos irregulares realizados con tarjetas de crédito corporativas durante viajes al exterior.

La causa, que ahora está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, también involucra a los miembros del Directorio, la Sindicatura y a todos los titulares y usuarios de la tarjeta corporativa cuenta N° 338402, utilizada entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Todo comenzó tras un informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que incluyó un 'Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402'.

El documento, elaborado a pedido de la diputada Florencia Carignano, reveló consumos que, según el fiscal, serían ajenos al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa. El reporte no identificaba a los responsables de cada gasto ni detallaba si los consumos se hicieron con un solo plástico o con adicionales. Tampoco había una rendición documentada del destino institucional de los fondos. Todos estos puntos quedaron ahora bajo la lupa judicial.

Entre los gastos detectados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos, 13 pagos a 'Mar y Sombra SL' (una empresa de servicios de playa en Valencia) por 212 dólares, transferencias a través de Mercado Pago, hoteles, pasajes de avión, indumentaria y consumos en distintos países. Además, se registraron adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata de Madrid por 765 dólares.

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió que, incluso si los gastos se hubieran hecho en viajes oficiales, 'los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos'. El fiscal González remarcó que Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y que Reidel presidió el Directorio durante el período investigado.

También señaló la posible responsabilidad de los integrantes del Directorio, la Sindicatura y los encargados del control interno, por presuntamente haber omitido sus deberes de control y autorización sobre los gastos. La investigación busca determinar si los fondos públicos fueron utilizados de manera adecuada o si existió un mal manejo de los recursos. Los gastos en free shops, servicios de playa y bares en el extranjero han generado un fuerte debate sobre la transparencia en el uso de tarjetas corporativas.

La diputada Pagano insistió en que, independientemente de la naturaleza de los viajes, los consumos deben ajustarse a las normas vigentes. El fiscal González ha solicitado que se realice una auditoría exhaustiva para determinar el origen y destino de cada uno de los gastos, así como la responsabilidad de cada uno de los involucrados. La investigación también podría extenderse a otros casos similares en empresas con participación estatal, lo que ha generado preocupación en el ámbito político y empresarial





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