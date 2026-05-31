Fiscal elogia al perro que halló cuerpo de Agostina Vega y desata fuerte revuelo político en Córdoba

El juez de la causa, Raúl Garzón, suscitó indignación al felicitar al can de la policía que descubrió los restos de la adolescente Agostina Vega, mientras el jefe de fiscales se encuentra fuera del país. La polémica ha encendido el debate sobre la gestión institucional, la presión social en la zona norte cordobesa y el futuro político del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en medio de un caso que sigue generando tensión y reclamos de justicia.

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El fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, generó polémica al elogiar al perro policía que{... } se convirtió :





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