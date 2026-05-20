Fiscal Carlos Stornelli Abre Causa por Espionaje del Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una causa para investigar si el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, estaba siendo espiado luego de que se detectara a personas filmando movimientos en la puerta de su edificio.

El fiscal Carlos Stornelli, al recibir una denuncia del jefe de seguridad de la Corte Suprema, abrió una causa para investigar si el presidente, Horacio Rosatti , estaba siendo espiado al detectarse a personas filmando movimientos en la puerta de su edificio recientemente.

El juez federal Julián Ercolini, encargado del expediente, dispuso una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Según un dictamen, el Director de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Varela, denunció haber visto a dos personas con un trípode y una cámara fotográfica apuntando hacia la residencia del magistrado en la tarde del domingo pasado.

Como resultado, se le tomará declaración a los custodios y personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina. Se obtendrán también filmaciones de seguridad y se profundizará la investigación sobre las personas identificadas.

Además, se ordenará la certificación de expedientes iniciados por el jefe de Seguridad de la Corte Suprema, que potencialmente puedan presentar información de interés en este caso. Tras dictaminar, el juez Ercolini dispuso las medidas solicitadas, incluyendo la certificación de causas sobre la seguridad de Rosatti.

Entre ellos se encuentran causas en instrucción, como la confirmación de la condena del planificador de intentar robar la camioneta de Horacio Rosatti en la puerta del Palacio de Tribunales el 30 de mayo de 2024





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