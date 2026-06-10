Fiscalía solicita nuevo procedimiento en casa de principal acusado del femicidio de Agostina Vega

La fiscalía investiga el femicidio de Agostina Vega y solicita un nuevo procedimiento en la casa del principal acusado, Claudio Barrelier. Trabajan bomberos y la unidad de alto riesgo para resguardar la propiedad y recopilar evidencia.

La fiscalía investiga el femicidio de Agostina Vega y solicita un nuevo procedimiento en la casa del principal acusado, Claudio Barrelier . Trabajan bomberos y la unidad de alto riesgo para resguardar la propiedad y recopilar evidencia.

La mamá de Agostina, Melisa Heredia, accedió a proporcionar una muestra, lo que llamó la atención de los vecinos. La Policía allanó la casa de Barrelier en Córdoba, y las próximas horas serán decisivas para definir si habrá nuevas detenciones o si se conocerán detalles de las indagatorias a los acusados





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