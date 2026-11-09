Fiscalía halla bóveda oculta en mansión del ex presidente Santiago Peña

Autoridades paraguayas descubren caja fuerte secreta con sistema de seguridad israelí en la residencia de Santiago Peña durante la investigación por el caso Ueno Bank.

La Fiscalía General de Paraguay descubrió una bóveda oculta detrás de una pared falsa durante un registro minucioso en la lujosa residencia del expresidente Santiago Peña. Este hallazgo significativo se produce en el contexto de la grave crisis institucional desencadenada por el colapso financiero del Ueno Bank, el cual llevó a la destitución de Peña y su posterior detención. El allanamiento, confirmado por un comunicado oficial del Ministerio Público, se llevó a cabo este domingo en la propiedad ubicada en la ciudad de San Bernardino, específicamente en la zona de Ciervo Cuá, dentro del departamento de Cordillera.

Detalles del hallazgo y tecnología israelí

El descubrimiento de la bóveda fue revelado por medios locales como ABC Color y Última Hora, quienes indicaron que el espacio escondido contaba con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí. Este sistema avanzado incluía, según los reportes, tecnología de reconocimiento de iris para proteger el acceso al compartimento. La existencia de esta estructura oculta fue corroborada mediante material audiovisual difundido por los diarios, donde se observan etapas de la construcción de la propiedad que dejaban listo el espacio destinado a la cámara fuerte.

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Aunque el comunicado oficial de la Fiscalía confirmó la realización del registro en el inmueble, no hizo mención explícita sobre el contenido del espacio ni sobre si los investigadores lograron abrir la bóveda hasta el momento. No obstante, la presencia de esta instalación de alta seguridad ha incorporado un nuevo elemento crítico a las investigaciones sobre el patrimonio y las actividades del exmandatario, ampliando el escrutinio público y judicial sobre la situación.

El contexto financiero del Ueno Bank

El registro en la mansión de Santiago Peña se fundamenta en las investigaciones sobre supuestas irregularidades financieras vinculadas a préstamos otorgados por el Ueno Bank durante su gestión presidencial. Documentos citados por la prensa local indican que Peña recibió dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes, equivalente a aproximadamente 560.000 dólares estadounidenses. Estas operaciones implicaban cuotas mensuales previstas de unos 239 millones de guaraníes, una cifra desproporcionada en comparación con el salario que percibía como jefe de Estado.

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Las autoridades fiscales han clasificado estas transacciones bajo investigaciones por presuntos delitos de lesión de confianza, actuando Peña como instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La mansión, construida sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y con 1.015 metros cuadrados de edificación, fue valuada en dos millones de dólares debido a su relación directa con estos préstamos cuestionados. La Fiscalía mantiene abiertas actuaciones sobre la administración de la entidad bancaria y el uso de fondos públicos.

Crisis institucional y próximos pasos

La detención de Santiago Peña y su destitución mediante juicio político marcaron un punto de inflexión en la historia política reciente de Paraguay. El Ministerio Público, encabezado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, ordenó la inspección del inmueble para recabar evidencias que sustenten las acusaciones económicas. El hallazgo de la bóveda añade una capa de complejidad a estas pesquisas, sugiriendo posibles intentos de ocultar activos o documentos relevantes.

La comunidad internacional y la población local observan con atención cómo se desarrollan estas investigaciones, que tienen implicaciones profundas para la estabilidad financiera y política del país. Los fiscales continúan recopilando pruebas y analizando el contenido de los espacios descubiertos para determinar si existen más elementos de cargo. El caso sigue evolucionando y cualquier nueva revelación podría tener consecuencias legales significativas para los implicados, incluyendo al expresidente actualmente detenido.