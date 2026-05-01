Fiscalía de Washington difunde vídeo del intento de asesinato contra Trump y detalla los movimientos del acusado

La fiscalía federal de Washington reveló un vídeo que muestra a Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Las imágenes detallan sus movimientos antes del ataque y su comparecencia ante la justicia, donde enfrenta cargos graves.

La fiscalía federal de Washington reveló este jueves un vídeo en el que se observa a Cole Allen , el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

En las imágenes, se ve al sospechoso disparando contra un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido. La fiscal Jeanine Pirro anunció en su cuenta oficial de la red social X que el material audiovisual ya había sido presentado ante la Corte de Distrito de EE. UU. y destacó que 'no hay evidencia de que el tiroteo fuera resultado de fuego amigo'.

Las grabaciones también muestran a Allen merodeando la zona del evento el día anterior, buscando puntos ciegos en el Hotel Washington Hilton, donde se hospedaba. En las imágenes, se lo ve inquieto, recorriendo pasillos y conversando con un empleado del gimnasio.

Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de 15 minutos ante la jueza del Distrito de Columbia, Moxila Upadhyaya, donde renunció a impugnar su permanencia en prisión, una medida cautelar solicitada por la fiscalía. Sus abogados pidieron a la magistrada que modificara las condiciones de su reclusión, ya que actualmente se encuentra en una celda de aislamiento, algo que consideran 'desproporcionado'.

Sin embargo, la jueza respondió que no tiene autoridad sobre este asunto. Allen enfrenta un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede conllevar cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y uso de armas. La fiscalía anunció que planea presentar más cargos en su contra.

El profesor californiano intentó ingresar armado al salón del hotel donde se celebraba la gala con la presencia de Trump, la primera dama Melania, el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y varios miembros del Gobierno. En la sala había unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Según la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burlando el arco de metales de un control de seguridad, y se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile, donde disparó con una escopeta. Uno de los disparos impactó en un agente de seguridad, que se salvó gracias a su chaleco antibalas. Tras la irrupción del atacante, los agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos, pero Allen cayó al suelo y fue reducido sin sufrir heridas de bala.

El incidente no dejó víctimas fatales, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de generar pánico entre los asistentes. Con información de EFE





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