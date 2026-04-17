Fiscalía de Santiago del Estero pide la detención de Tapia y Toviggino por presunto lavado de dinero

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente y tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La investigación también alcanza a una empresa contratada por la AFA y a personas del entorno de los dirigentes.

Un fiscal federal de Santiago del Estero ha solicitado la detención y el interrogatorio de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), y de Pablo Toviggino , tesorero de la misma entidad. La petición se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero que se originó en la mencionada provincia en diciembre del año pasado, según fuentes cercanas al caso. El fiscal Pedro Simón, responsable de esta solicitud, ha pedido además la indagatoria de más de veinticuatro personas vinculadas a ambos directivos del fútbol argentino. Entre los implicados se encuentran los propietarios formales de una lujosa quinta en Pilar, que se encuentra bajo escrutinio judicial. Estos propietarios son Luciano Pantano, un monotributista, y su madre, Ana Conte, una jubilada.

Esta investigación, que ha comenzado a generar un considerable revuelo en el ámbito deportivo y judicial, se centra en movimientos financieros que podrían constituir delitos de lavado de activos. La inclusión de Pantano y Conte como dueños formales de la propiedad bajo investigación sugiere un posible esquema para ocultar el origen o destino de fondos. La magnitud de la solicitud de detención para figuras tan prominentes de la AFA subraya la seriedad de las acusaciones que se están investigando.

Como parte fundamental de esta pesquisa, se ha puesto bajo la lupa a TourProdEnter, una empresa que fue contratada por la AFA para gestionar la recaudación de sus fondos en el extranjero. La investigación llevada a cabo por el diario LA NACION ha revelado que esta empresa habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos. Lo alarmante de esta situación es que dichas sociedades no registran empleados ni actividad comercial alguna, lo que levanta fuertes sospechas sobre su propósito y sobre la legitimidad de las transacciones.

La fiscalía busca determinar el origen de estos fondos, la forma en que fueron movilizados y si efectivamente se configuraron los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal u otros ilícitos relacionados. La intervención de TourProdEnter y la aparente inexistencia de operaciones comerciales reales en las sociedades receptoras de los fondos son elementos clave en la argumentación del fiscal Simón. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas recabadas y las declaraciones que presten los imputados. La AFA, como institución, se encuentra en una situación delicada, y la respuesta de sus directivos ante estas acusaciones será crucial.

La repercusión de este caso podría extenderse más allá del ámbito deportivo, afectando la credibilidad y las finanzas de una de las organizaciones más importantes del fútbol a nivel nacional e internacional. La investigación aún está en una etapa incipiente y se espera que se desarrollen nuevas aristas y se profundicen las indagatorias en las próximas semanas, con posibles nuevas citaciones y solicitudes de medidas cautelares para asegurar el éxito del proceso judicial. La conexión entre los directivos de la AFA, la empresa TourProdEnter y las sociedades fantasmas en Estados Unidos forma el núcleo de esta compleja trama que busca desentrañar la fiscalía de Santiago del Estero, con el objetivo de esclarecer posibles maniobras ilícitas que involucren grandes sumas de dinero, presuntamente vinculadas a la asociación madre del fútbol argentino.

Se están revisando registros financieros, movimientos bancarios y declaraciones juradas para corroborar las sospechas y fundamentar las acusaciones. La colaboración internacional podría ser necesaria para obtener información relevante de las jurisdicciones involucradas, especialmente de Estados Unidos, donde se encuentran las sociedades bajo investigación. El impacto mediático de esta noticia es significativo, ya que involucra a figuras de alto perfil dentro del deporte argentino y plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los recursos de la AFA.

Las autoridades judiciales buscan desmantelar cualquier red que pudiera estar operando para el blanqueo de capitales, utilizando al fútbol como posible vehículo para tales fines. El fiscal Pedro Simón ha demostrado un firme compromiso con la investigación, y se espera que siga adelante con todas las herramientas legales a su disposición para llegar a la verdad de los hechos y garantizar la justicia en este complejo caso.





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AFA Claudio Tapia Pablo Toviggino Lavado De Dinero Santiago Del Estero

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia en Santiago del Estero: Joven se suicida tras viralización de videos íntimos por ex parejaShadya Altamirano, de 30 años, se quitó la vida en Pinto (Santiago del Estero) luego de que su ex novio difundiera fotos y videos íntimos suyos en un grupo de WhatsApp, burlándose de ella. La joven, bailarina, profesora de folclore y recién abogada, sufría una relación tóxica. La familia ha denunciado al agresor.

Read more »

El extitular de la IGJ de Milei apuntó a los vínculos de Mahiques con Claudio “Chiqui” Tapia: “No va a investigar a la AFA”Daniel Vitolo señaló que fue el ministro quien al asumir pidió su renuncia y que, desde entonces, “el expediente quedó cajoneado”

Read more »

El extitular de la IGJ aseguró que el Gobierno no va a investigar la AFA por la relación de Juan Bautista Mahiques con Claudio TapiaDaniel Vítolo aseguró que el ministro de Justicia tiene vínculos con Chiqui Tapia y que eso impedirá las investigaciones sobre la Asociación de Fútbol Argentino.

Read more »

Joven Abogada se Suicida Tras Denunciar Difusión de Videos Íntimos: Investigación Judicial en Santiago del EsteroLa Justicia de Santiago del Estero investiga el caso de Shadya Altamirano, una abogada que falleció un mes después de denunciar a su expareja por la difusión de videos íntimos. La familia denuncia falta de protección estatal y sospecha de influencias.

Read more »

Santiago Bauni ganó el Norpatagónico en desempateSantiago Bauni ganó el Norpatagónico en desempate

Read more »

Corrupción en la AFA: un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención e inhibición de los bienes de Chiqui Tapia y Pablo TovigginoLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »