Fiscalía de Rosario descarta participación de terceros en muerte de Hugo Grasso, dueño de Pago del Sur

Fiscalía de Rosario descartó sospechas sobre participación de terceros en deceso de Hugo Grasso, dueño del histórico bar Pago del Sur.

SociedadA pesar de la sospecha inicial, la fiscalía de Rosario descartó por ahora la participación de terceros en el deceso de Hugo Grasso , dueño del histórico bar Pago del Sur.

Hugo Grasso, de 61 años, falleció el lunes de esta semana por un disparo en el abdomen. En el momento de su muerte estaba solo en su dormitorio, pero su hijo Ramiro estaba a pocos metros, en el living de la casa ubicada sobre la calle Bonpland. La fiscal Paula Barros dispuso la liberación de Ramiro Grasso, el hijo del dueño del bar rosarino.

Los investigadores policiales también se centraron en la trayectoria balística y en los rastros de pólvora encontrados en Grasso (padre), que indicaban que se trató de una herida autoinfligida. La investigación seguirá su curso en la Justicia santafesina





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hugo Grasso Fiscalía De Rosario Participación De Terceros Tráfaga Balística Semana Descartado Trayectoria Balística Rastros De Pólvora Incendio Living De La Casa Bar Del Sur Puerta De Aldea Drogadicción Faena Hermandad Vieja York Jubal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Victoria Villarruel desde Rosario: 'Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni'La vicepresidenta participó de una misa en la Catedral para homenajear a su padre, a cinco años de su fallecimiento.'Me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto', planteó al diferenciarse de los modos del presidente Javier Milei.

Read more »

Justicia detuvo al hijo del dueño de un bar en Rosario por homicidioEl caso ocurrió durante la tarde de este lunes en Rosario. La víctima, quien aún no ha sido identificada, fue encontrada con un disparo en el estómago y su hijo, de 34 años, fue detenido por la fiscal Paula Barros.

Read more »

Investigación Judicial por la Muerte de Hugo Grasso en RosarioEl dueño del bar Pago del Sur falleció por un disparo en su domicilio. Su hijo, inicialmente testigo, es ahora el principal sospechoso de parricidio según la fiscalía.

Read more »

Juez federal de Rosario cuestiona sanción disciplinaria de otro juez y propone semifinales a camaristaEl descargo de Gastón Salmain incluyó una defensa reiterada en causas donde está procesado por corrupción, pero también una acción inesperada: para sostener su derecho a concursar sin avisar que había tenido una dura sanción disciplinaria, mandó al frente a un postulante a camarista que tiene su pliego bajo análisis del Senado. Su planteo dejó con la boca abierta a más de un integrante del Consejo de la Acusación y ha generado cuestionamientos sobre sus responsabilidades.

Read more »