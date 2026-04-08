Fiscalía cita a declarar a mujeres por préstamos en operaciones inmobiliarias de Adorni

La fiscalía investiga las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citando a declarar a mujeres que otorgaron préstamos para la compra de propiedades. La investigación busca determinar el origen de los fondos y su compatibilidad con el patrimonio declarado.

En el contexto de la investigación judicial en curso sobre las transacciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , la fiscalía ha emitido citaciones para que cuatro mujeres declaren. Estas mujeres, según se sospecha, habrían facilitado préstamos en dólares mediante hipotecas privadas, permitiendo la adquisición de dos propiedades en el barrio porteño de Caballito.

La iniciativa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, incluye a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, ambas relacionadas con la compra del departamento situado en la calle Miró, donde actualmente reside el funcionario. Asimismo, se ha convocado a Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes figuran en la operación de otra propiedad ubicada en la calle Asamblea. El calendario establecido indica que Sbabo y Viegas deberán comparecer el jueves 9, mientras que Molina y Cancio han sido citadas para el lunes 13. El centro de la investigación se enfoca en la adquisición de un departamento por parte de Adorni, realizada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. La operación ha despertado sospechas debido a dos factores principales: el precio, considerado inferior al valor de mercado para una propiedad de casi 200 metros cuadrados en esa zona, y el origen de la financiación, ya que se presume que dos mujeres jubiladas aportaron aproximadamente el 87% del monto total a través de préstamos. Dicho inmueble pertenecía a las propias Viegas y Sbabo, y previamente había sido propiedad del exfutbolista Hugo Morales, quien también ha sido citado a declarar en el marco de la investigación. El caso judicial no se circunscribe únicamente a esta transacción. Documentación presentada sugiere que Adorni también hipotecó otra propiedad, donde residía con su familia, situada en la calle Asamblea, obteniendo a cambio un préstamo de 100.000 dólares por parte de Molina y Cancio. \En este contexto, este martes, Hugo Morales prestó declaración, confirmando que adquirió el departamento en 1996 por 200.000 dólares. Su testimonio, realizado de forma virtual, no proporcionó elementos nuevos significativos para la causa, según fuentes judiciales. El expediente está bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo, mientras la fiscalía se dedica a reconstruir el origen de los fondos empleados en las operaciones, con el objetivo de determinar si estos son compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario. La investigación busca esclarecer la transparencia de las transacciones financieras y si se ajustan a la legalidad vigente. Las autoridades se esfuerzan por rastrear el flujo de dinero, analizando los documentos pertinentes, los testimonios recabados y otros elementos probatorios para obtener una visión completa de los hechos y así determinar si hubo alguna irregularidad. La complejidad del caso radica en desenredar las diferentes etapas de la financiación y verificar la legitimidad de las fuentes de los fondos. Además, se están evaluando las relaciones entre los involucrados y su posible impacto en las decisiones financieras. \La fiscalía se encuentra en una fase crucial de la investigación, recabando información relevante y analizando los datos proporcionados para identificar cualquier posible indicio de delito. El objetivo principal es garantizar que las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete se hayan realizado de acuerdo con la ley y que los fondos utilizados provengan de fuentes legítimas. Las declaraciones de las mujeres citadas a declarar podrían ser clave para arrojar luz sobre el origen y la naturaleza de los préstamos otorgados. La fiscalía espera que los testimonios contribuyan a esclarecer las circunstancias de la transacción y a determinar si hubo alguna violación de la ley. La investigación se centra en la verificación de la legalidad de las operaciones y en la compatibilidad de los fondos utilizados con el patrimonio declarado por el funcionario. El juez Lijo supervisa el proceso judicial, asegurando que se cumplan los procedimientos establecidos y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones políticas y legales, dado el cargo que ocupa el jefe de Gabinete. La sociedad y los medios de comunicación siguen de cerca el desarrollo de la investigación, a la espera de conocer los resultados y las posibles consecuencias de las acciones investigadas





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