Fiscalía Apela para Endurecer Procesamientos en Causa AFA por Irregularidades Fiscales

El fiscal Claudio Navas Rial presenta una apelación contra la decisión del juez Amarante, buscando ampliar el alcance de las acusaciones por irregularidades en el pago de impuestos y aportes de la AFA. La apelación incluye a Tapia, Toviggino y otros directivos, cuestionando la exclusión de las retenciones publicitarias de la imputación y exigiendo una valoración integral de las maniobras financieras investigadas.

El fiscal Claudio Navas Rial ha presentado una apelación con el objetivo de fortalecer las acusaciones impuestas por el juez Diego Amarante en el caso que investiga irregularidades financieras dentro de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

Esta acción legal busca aumentar la severidad de los cargos relacionados con el pago de impuestos y contribuciones, y se dirige no solo contra figuras prominentes como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, sino también contra otros altos directivos de la institución, incluyendo al gerente general Gustavo Lorenzo, al secretario general Cristian Malaspina y al exsecretario general, Víctor Blanco. La apelación representa un esfuerzo del Ministerio Público Fiscal para asegurar una valoración más completa de las maniobras financieras investigadas, buscando que se consideren todos los aspectos relevantes para la acusación. La complejidad del caso radica en la diversidad de acciones llevadas a cabo y la interpretación de las leyes fiscales aplicables al sector deportivo. La justicia busca esclarecer el manejo de los fondos y determinar si hubo una apropiación indebida de recursos públicos.\El foco de la investigación se centra en el supuesto delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social, por el cual fueron procesados los directivos. Según lo establecido por el juez Amarante, la AFA habría retenido y no depositado, en los plazos establecidos, una suma superior a los 19.300 millones de pesos correspondientes a aportes e impuestos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El magistrado describió esta conducta como “un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros”. Sin embargo, el juez excluyó de la imputación las retenciones por ingresos de publicidad, argumentando que la AFA no actuó como agente de retención ni percepción de esos fondos en ese específico contexto. Esta decisión del juez Amarante es la que ahora impugna el fiscal Navas Rial, quien considera que el análisis realizado es fragmentado y no contempla la totalidad de las acciones realizadas, lo que podría restarle peso a la acusación. El fiscal sostiene que la exclusión de las retenciones por publicidad constituye un error en la valoración de los hechos y que todas las retenciones, incluyendo las de publicidad, forman parte integral del régimen de aportes de la seguridad social, debiendo ser analizadas en conjunto para determinar la gravedad de las acusaciones.\El fiscal Navas Rial argumenta que la decisión del juez Amarante implica un “análisis fragmentado de la maniobra investigada” y descarta “indebidamente sucesos que integran una única unidad antijurídica”. Para el Ministerio Público Fiscal, la exclusión de las retenciones publicitarias es un error, ya que estas deberían ser consideradas como parte de la totalidad de las retenciones y, por tanto, parte integral del régimen de aportes de la seguridad social. La apelación presentada busca corregir lo que el fiscal considera una restricción indebida en el alcance de los cargos, instando a una evaluación más completa y exhaustiva de las acciones de la AFA. La Cámara en lo Penal Económico ahora deberá analizar tanto la apelación del fiscal como las presentadas por las defensas de los acusados. Previamente, el mismo tribunal había rechazado un pedido de sobreseimiento, reafirmando que la evaluación de la existencia o no de delito debe realizarse durante el juicio y no en etapas previas. La investigación se originó a partir de una acusación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señalaba a la AFA por no depositar dentro del plazo legal los montos correspondientes a tributos nacionales y recursos de la seguridad social. La defensa de los acusados, por su parte, argumenta que, si bien los pagos se realizaron fuera de término, el delito no se consumó, presentando argumentos legales basados en resoluciones que podrían justificar la tardanza. Tanto Tapia como Toviggino deberán cumplir una serie de medidas impuestas por el juez, incluyendo un embargo, mientras continúa el proceso legal





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