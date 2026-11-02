Fiorentina vence a Sassuolo 4-2 con goles de Mastantuono y Pellegrino

La Fiorentina derrotó 4-2 a Sassuolo con goles de Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino. El resultado suma tres puntos clave para el equipo italiano.

La Fiorentina logró una victoria contundente por 4-2 ante Sassuolo en un encuentro disputado que permitió al equipo florentino sumar de a tres y alejarse de los puestos bajos de la tabla de posiciones. El partido, marcado por un ritmo intenso desde el inicio, finalizó con un resultado que refleja la superioridad visitante en los momentos clave del segundo tiempo.

El duelo se presentó equilibrado durante los primeros cuarenta y cinco minutos, con ambos conjuntos buscando la definición. Los locales, Sassuolo, abrieron la cuenta en el minuto veinticinco gracias a Armand Laurienté, quien conectó un remate con la derecha desde la izquierda para enviar el balón a la escuadra derecha de la portería, con asistencia de Sebastiano Esposito tras una jugada de contraataque.

Also read Vélez Sarsfield vence a San Lorenzo con goles de Policella y Pellegrini

Proceso goleador de la Fiorentina

La Fiorentina reaccionó con contundencia en la segunda mitad para dar la vuelta al marcador. Mateo Pellegrino empató en el primer tercio del segundo tiempo, anotando con la derecha desde el centro del área junto al palo izquierdo, con asistencia de Alieu Njie. Poco después, Alieu Njie puso a su equipo adelante con un remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho, obra de Marco Brescianini.

Franco Mastantuono amplió la ventaja para la Viola con un excelente remate con la izquierda desde el centro del área, dirigido junto al palo izquierdo, tras una asistencia de Pote. Este gol significó el regreso del talento argentino al registro de anotadores, interrumpiendo una racha sin goles desde su hat-trick ante Venezia.

Advertisement

Actuación destacada de Mateo Pellegrino

El ex jugador de River Plate se consolidó como el héroe del encuentro con una intervención decisiva. Al inicio del segundo tiempo, Pellegrino ya había demostrado su impacto, pero fue en el minuto sesenta cuando sentenció el triunfo. Recibió el balón dentro del área y, con un remate de zurda de primera, colocó el esférico rasante junto al palo izquierdo para definir el 3-2.

Valde completó la goleada con un gol que sentenció el 4-2 final. Este tanto, con ocho unidades en su haber, consolidó la victoria florentina. Durante el partido, Christ Inao Oulaï ingresó en reemplazo de Nicolò Fagioli, mientras que en el bando local entraron Gabriel Kulla por Sebastiano Esposito y Simone Cinquegrano por Sebastian Walukiewicz.

Desenlace y consecuencias del partido

El resultado final consolidó la victoria de la Fiorentina, que mostró una eficacia letal en las ocasiones claras que generó después del descanso. A pesar de las fallas de Beto y los remates rechazados, la capacidad de definición de sus delanteros fue determinante. Radu Dragusin recibió tarjeta amarilla por juego peligroso durante el enfrentamiento.

Para Sassuolo, el empate previo y los goles de Laurienté no fueron suficientes ante la maquinaria ofensiva rival. El equipo local tuvo oportunidades mediante Nemanja Jokić y Berardi, pero la defensa florentina supo contener las amenazas. La victoria mantiene viva la aspiración de la Fiorentina de mejorar su posición en la liga gracias a esta racha positiva.