Financiación automotriz en Argentina: marcas y montos disponibles en noviembre 2024

La financiación prendaria alcanzó el 52,3% en septiembre. Conoce los montos, tasas y plazos que ofrecen Chevrolet, Ford, Fiat y otras marcas en noviembre.

El mercado automotor argentino registró un repunte significativo en la utilización de préstamos para la compra de vehículos nuevos durante el último trimestre del año. Los datos oficiales confirman que la financiación prendaria creció un 17% en septiembre, consolidándose como el mecanismo de pago predominante en el sector. Esta cifra representa el 52,3% de todos los patentamientos de autos 0 km realizados durante ese mes, superando por primera vez la barrera de la mitad del mercado total.

Predominio de la financiación en el mercado

El informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA), difundido por la Asociación de Concesionantes de Automotores (ACARA), detalla que las automotrices respondieron a esta tendencia con nuevas campañas comerciales para noviembre. La competencia ya no se limita exclusivamente a ofrecer préstamos con tasa de interés nominal cero. Las marcas han diversificado sus estrategias aumentando los montos máximos financiables, extendiendo los plazos de devolución e introduciendo modalidades de ahorro con adjudicación pactada.

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El peso del crédito dentro de las ventas totales alcanzó su punto más alto en septiembre. Mientras que en agosto la financiación representaba el 49,9% de las operaciones, en septiembre subió al 52,3%. El dato interanual muestra una recuperación clara respecto al mismo mes del año anterior, aunque el balance acumulado entre enero y septiembre sigue registrando un retroceso general del volumen de ventas. No obstante, el financiamiento se ha convertido en una herramienta decisiva para sostener el volumen comercial de las terminales.

Líderes en cuotas de financiamiento

Dentro del ecosistema financiero automotor, las financieras vinculadas a las propias automotrices concentran el 42,6% de las operaciones acumuladas durante el año. Peugeot encabeza el ranking de dependencia crediticia con el 74% de sus patentamientos financiados. Le siguen de cerca Fiat y Citroën, ambas marcas pertenecientes al grupo Stellantis, que registran el 70% de sus ventas mediante créditos. Esta dependencia explica por qué las terminales continúan renovando promociones agresivas para fines de año.

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Chevrolet y Ford lideran campañas de noviembre

Chevrolet mantiene gran parte de las condiciones de octubre para noviembre, incorporando acciones para facilitar la compra antes de fin de año. El Sonic permite plazos de hasta dos años, con montos de hasta 25 millones de pesos en 12 meses, 22 millones en 18 meses o 20 millones en 24 meses. El Tracker alcanza 28 millones en 12 meses, 25 millones en 18 meses y 22 millones en 24 meses. El Trailblazer ofrece hasta 27 millones en 12 meses, 26 millones en 18 meses o 19 millones en 24 meses. La versión RS del Trailblazer permite 28 millones en 18 meses o 22 millones en 24 meses.

En la línea Blazer, es posible financiar hasta 30 millones en 12 meses, con alternativas de 25 millones en 18 meses para las versiones Premier y RS. La nueva Captiva PHEV permite créditos de hasta 30 millones en 12 meses o 20 millones en 18 meses. Además, el plan Chevrolet Onix incluye modalidades de ahorro con adjudicación pactada, como los planes 80/20 a 84 cuotas con integración mínima del 20%. Ford continúa ofreciendo créditos a tasa 0% para sus pickups y SUV, con la Ranger financiándose hasta 40 millones en 18 meses y otras versiones de la pickup alcanzando 30 millones en el mismo plazo.

Stellantis y GWM amplían ofertas crediticias

La marca china Leapmotor, que llega a Argentina de la mano de Stellantis, ha ampliado sus ofertas en noviembre junto con Fiat. Las versiones Van, Minibus y Chasis de la Ford Transit pueden financiarse hasta el 60% de su valor a tasa 0% en 12 meses. Otra línea permite financiar hasta el 75% de una Transit en 36 meses con tasa variable. Para la línea de SUV, la propuesta general contempla hasta 25 millones a tasa 0% en 18 meses, con alternativas idénticas en 24 meses para las versiones SEL y Titanium.

GWM, representado por Grupo Antelo y que comprende las marcas Haval, Changan, Ora, Poer y Tank, ofrece financiación a través de Banco Santander. Los créditos a tasa fija varían entre 4 millones y 71 millones de pesos, con plazos de 12 a 60 meses y tasas nominales anuales del 0% al 35,90%. También existen préstamos ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con plazos de hasta 48 meses y tasas nominales entre el 0% y el 11%.