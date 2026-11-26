River Plate y Estudiantes se enfrentarán por la Copa Libertadores 2025 en Montevideo. El exjugador de Estudiantes confirma la final y detalla el impacto en el plantel.

La quinta edición de la Copa Libertadores definirá a su campeón el próximo sábado en Montevideo, Uruguay, tras la clasificación oficial de River Plate y Estudiantes. Este enfrentamiento entre rivales locales del fútbol argentino marca un hito histórico al reunir a dos gigantes del continente en una final que promete alta tensión táctica y deportiva.

Confirmación oficial y contexto del torneo

El certamen continental ha llegado a su fase decisiva con la participación de dos de los clubes más laureados de la región. La final se disputará en territorio neutral, específicamente en Uruguay, lo que añade una capa adicional de complejidad logística y psicológica para ambos elencos. El día sábado se establecerá quién levantará el trofeo más importante del fútbol sudamericano en esta temporada.

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Posiciones del cuerpo técnico y jugadores

El exdefensor de River Plate e Independiente, actualmente militante en el Verdao, declaró que sus declaraciones previas sobre la victoria eran reflejo de su fe en el equipo. Él afirmó sentirse muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores, recordando que la primera la ganó en 2024 en casa frente a Atlético Mineiro. Para este nuevo desafío, ve a Uruguay como su segunda casa y celebra que su familia estará presente para presenciar el momento.

Situación táctica y rotaciones del plantel

Respecto al rival, el volante central ahondó en la situación física del equipo antes del encuentro. Mencionó que el flamante campeón de la Supercopa Argentina viene de jugar más seguido, con rotaciones recientes que han mantenido la carga de partidos en niveles óptimos. Ambos conjuntos llegan con una carga de partidos que ha sido gestionada estratégicamente para asegurar el máximo rendimiento en el partido decisivo del sábado.

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Perspectivas de formación y lesiones clave

El equipo que logró la clasificación al derrotar por penales a Flamengo en el Maracaná, Estudiantes, enfrenta una incógnita mayor. Alexander Medina debe resolver quién será el reemplazante del expulsado Baltasar Rodríguez. Con el ingreso del lateral mencionado, la probable formación para la final incluye a Fernando como parte clave de la estructura defensiva. Esta decisión táctica será fundamental para neutralizar el ataque de River Plate.

Impacto emocional y preparación final

Ambos planteles muestran un alto nivel de ilusión, con la gente también entusiasmada por el evento. El equipo de Medina confía en que esta energía colectiva servirá como un envión crucial. La preparación final se centra en dejar de lado las opiniones externas y enfocarse exclusivamente en la ejecución deportiva. El sábado definirá no solo un título, sino el legado de una temporada intensa para todos los involucrados.