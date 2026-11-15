Final del TC Pista en Río Cuarto: Horarios, Parrilla y Todo sobre la Copa de Oro

Conoce los horarios exactos de las series finales del TC Pista en Río Cuarto. Detalles sobre Otto, Lambiris y la lucha por la Copa de Oro.

La competencia de TC Pista en Río Cuarto inició con una agenda intensa que comenzó temprano en la mañana del día del evento. La primera serie se puso en marcha puntualmente a las 10.55hs, marcando el inicio de la batalla en la pista cordobesa. Este horario preciso fue crucial para los equipos y pilotos que buscan definir su posición de cara a la etapa decisiva de la temporada.

La actividad en la pista se extendió rápidamente, con la tercera serie concluyendo a las 12.10hs. Este lapso de tiempo apretado permitió que los resultados de las clasificaciones se definieran rápidamente, dejando muy poco espacio para errores estratégicos por parte de los conductores. La velocidad con que se desarrollaron los eventos puso a prueba la resistencia de los pilotos y la eficiencia de los boxes.

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Resultados de las Series y Posiciones Clave

Otto demostró una superioridad total al triunfar de punta a punta durante la serie principal. A pesar de la presencia de un pace car en la pista, el piloto no vio afectado su ritmo, manejando el incidente sin que esto representara un problema significativo para su ventaja. Esta actuación sólida consolidó su posición como uno de los favoritos para el desenlace final del evento.

Detrás de la victoria de Otto, se formó una parrilla de cierre muy disputada. Lambiris completó el top tres, seguido de cerca por Ledesma, Santero y Aguirre. La zona de puntos continuó con Azar, T. Martínez, Werner, Chansard y Álvarez, quienes lucharon por cada centímetro de asfalto para asegurar su clasificación favorable en el ranking general.

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Incidente de Ricciardi y Implicancias en la Parrilla

Un momento de tensión ocurrió cuando el Dodge de Ricciardi terminó encajado en el pasto tras despistarse en una curva. La salida del pace car fue inmediata para retirar el vehículo y garantizar la seguridad en la pista. Este incidente tuvo consecuencias directas en la estrategia de Fritzler, quien había sacado una buena ventaja pero ahora deberá devolver la posición de largada.

Fritzler, que había logrado distanciar a sus perseguidores durante la carrera, tendrá que volver a medirse palo a palo con Lambiris. Esta redefinición en el orden de salida añade un elemento de incertidumbre a la serie final, obligando a ambos conductores a repensar sus estrategias de adelantamiento y protección de posición para el domingo.

Clasificación de Dodge y Sanciones Importantes

Castellano logró la pole position en las sesiones de clasificación, demostrando la velocidad del vehículo de la marca. Sin embargo, la figura de Dodge se quedó con el número uno en la clasificación general, pero no largará primero en la serie inicial. Esta desventaja se debe a que arrastra una sanción de cinco posiciones impuesta por la dirección de carrera con origen en el evento de Rosario.

Esta penalización técnica cambia significativamente el panorama de la parrilla de salida. El conductor del Dodge deberá partir desde el segundo cajón en la serie inicial, lo que le impedirá aprovechar la pole position obtenida en el tiempo. Las autoridades de la competición confirmaron que esta sanción es vinculante y debe ser cumplida estrictamente, afectando la dinámica de la carrera.

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Expectativas para la Final y la Copa de Oro

Terminaron las series clasificatorias del TC Pista y ahora se viene la instancia definitiva del fin de semana. La final puede caer para cualquier lado, lo que mantiene el interés del público en máximas. El resultado de esta carrera final será determinante en la definición de la Copa de Oro, un título de gran prestigio dentro del calendario nacional.

Los aficionados ya se preguntan a quién le ponen una ficha para este domingo, dado el alto nivel de competitividad. La combinación de la penalización a Castellano, el incidente de Ricciardi y la solidez de Otto crea un escenario impredecible. Se espera una carrera emocionante donde cada detalle técnico y cada error de conducción podrían definir el campeón de la Copa de Oro.