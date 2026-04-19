Final del Sudamericano Sub 17: Argentina busca el título ante Colombia; agenda futbolística del domingo

La Selección Argentina Sub 17, ya clasificada al Mundial de la categoría, se enfrenta a Colombia en la gran final del torneo continental. El partido se jugará a las 19:30hs. Además, la jornada futbolística del domingo 19 de abril incluye emocionantes encuentros en las principales ligas europeas como la Premier League, Serie A y Bundesliga, así como partidos en Sudamérica.

La expectativa futbolística para este domingo 19 de abril alcanza su punto álgido con la disputa de la gran final del Sudamericano Sub 17 . Los jóvenes talentos de la Selección Argentina , apodados cariñosamente como los pibes y que ya aseguraron su pasaje al Mundial de la categoría, se preparan para disputar el encuentro definitorio ante su similar de Colombia . El objetivo es claro: dar la vuelta olímpica y alzar el trofeo continental. El duelo de titanes está programado para comenzar a las 19:30 horas, prometiendo emociones fuertes y el despliegue de la habilidad de las futuras estrellas del fútbol mundial.

Pero la jornada de hoy no se detiene en el certamen sudamericano. El panorama futbolístico internacional se presenta vibrante, con una atractiva parrilla de partidos que abarcan diversas competiciones. En Inglaterra, la Premier League se roba los flashes con un duelo crucial por el título, donde los principales contendientes buscarán sumar puntos vitales en esta etapa decisiva de la temporada. Los aficionados al balompié también podrán seguir de cerca la acción en otras ligas de renombre del Viejo Continente, como la Serie A italiana y la Bundesliga alemana, donde se esperan enfrentamientos de alta tensión. Adicionalmente, el interés se extiende a la Ligue 1 francesa, complementando así una oferta europea que promete goles y buen fútbol. Más allá del Atlántico, la pasión por el deporte rey se vive intensamente en varios certámenes locales de Sudamérica, ofreciendo una amplia variedad de partidos para satisfacer a todos los paladares futbolísticos.

La programación detallada para este domingo 19 de abril incluye una serie de encuentros que mantendrán a los fanáticos al borde de sus asientos. En la liga argentina, la Primera C Metropolitana, se jugarán partidos interesantes como Aldosivi vs Racing Club a las 13:30 y Talleres de Córdoba vs Deportivo Riestra a las 20:30, ambos transmitidos por TNT Sports. En el ámbito internacional, la Premier League inglesa presenta un choque estelar a las 12:30 entre Manchester City y Arsenal, disponible en ESPN y Disney+ Premium, además del encuentro entre Nottingham Forest y Burnley a las 10:00 por Disney+ Premium. La Serie A italiana ofrecerá el duelo entre Juventus y Bologna a las 15:45 a través de ESPN 2 y Disney+ Premium, sumado al partido entre Cremonese y Torino a las 7:30 por ESPN 3 y Disney+ Premium. La Bundesliga nos trae el enfrentamiento entre Bayern Munich y Stuttgart a las 12:30 vía Disney+ Premium, mientras que en la Ligue 1 francesa, Monaco se medirá ante Auxerre a las 10:00 por Disney+ Premium, y Strasbourg chocará contra Rennes a las 12:15 también por Disney+ Premium. No podemos olvidar el clásico portugués entre Sporting CP y Benfica a las 14:00. En el fútbol de ascenso argentino, la LPF Play transmitirá varios partidos, incluyendo Colegiales vs Temperley (14:00), Estudiantes Caseros vs Chaco For Ever (15:00), San Martín Tucumán vs Tristán Suárez (19:00), Gimnasia y Tiro vs Club Atlético Güemes (20:00), y Villa San Carlos vs Deportivo Armenio (15:00). Esta exhaustiva lista asegura que no haya un momento de aburrimiento para los amantes del fútbol durante la jornada dominical





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