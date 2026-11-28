Estudiantes y Palmeiras se enfrentan el sábado 28 de noviembre en Montevideo por la final única de la Copa Libertadores 2026. Conoce horarios, canales y alineaciones.

La final de la Copa Libertadores 2026 tendrá como protagonistas al Club Estudiantes de La Plata y a Sociedade Esportiva Palmeiras. El encuentro se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, el sábado 28 de noviembre a las 17.00 horas según la hora argentina. Este partido único decidirá al campeón continental más importante de Sudamérica en una definición histórica.

Detalles del Encuentro y Transmisión

El evento deportivo se transmitirá en vivo por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Los aficionados podrán seguir minuto a minuto las incidencias y novedades a través de Olé. La fecha marca el regreso a la máxima competición continental para ambos clubes que han superado rigurosas fases eliminatorias para llegar a esta instancia decisiva.

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El club argentino busca su quinta copa, mientras que el equipo brasileño aspira a levantar el trofeo por cuarta vez en su historia. Este cruce revive un capítulo histórico de las competencias sudamericanas, ya que ambos conjuntos ya se enfrentaron en la final de la edición 1968. Aquella definición también tuvo lugar en el Estadio Centenario y requirió un tercer partido para determinar al ganador.

Estudiantes y Palmeiras en la Definición

Estudiantes llegó a la final tras una dramática serie de semifinales. Tras igualar 0-0 en el partido de ida, el Pincha consiguió el pase al triunfo en el Maracaná mediante una tanda de penales. Este triunfo fue crucial para consolidar su posición como uno de los finalistas en la campaña actual del torneo continental.

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Palmeiras también demostró solidez en su camino hacia la final del torneo. El equipo verdao busca revalidar su estatus de potencia continental y obtener su cuarto título de la máxima competición. La historia reciente del club brasileño incluye títulos previos que lo convierten en un rival muy peligroso para cualquier equipo sudamericano.

El encuentro tendrá un condimento especial al ser la reedición de la final de 1968. En aquella ocasión, el Club Estudiantes de La Plata se impuso ante Sociedade Esportiva Palmeiras. El contexto geográfico del Estadio Centenario añade una capa de significado histórico para ambos planteles que buscan la gloria continental.

Alineaciones y Cuerpo Técnico

Guido Carrillo participó en el último entrenamiento de Estudiantes de La Plata en el complejo Deportivo City Torque. El entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, decidió que todo el plantel esté presente en Uruguay para la definición. Esta medida refleja la importancia estratégica de la preparación psicológica y física en un partido de estas características.

Los futbolistas convocados en Estudiantes para la final de la Copa Libertadores incluyen a Marcos Rojo, Leandro González Pirez y Santiago Núñez. Otros jugadores clave para el Pincha son Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios, Santiago Arzamendia, Gastón Benedetti, Eros Mancuso, Eric Meza, José Sosa, Bautista Kociubinski, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Jalil Elias, Miguel Monsalve, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos y Tiago Palacios.

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Por su parte, Palmeiras contará con la presencia de dos futbolistas argentinos en el conjunto brasileño: Agustín Giay y José Manuel López. La probables formaciones incluyen a arqueros como Carlos Miguel y Fernando Muslera. En defensa destacan Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza y Eros Mancuso entre otros.

Impacto Inmediato y Próximos Pasos

El arbitraje del partido estará a cargo de venezolanos Jorge Urrego, Jesús Valenzuela y Tulio Moreno. Su presencia en el campo de juego será fundamental para garantizar la fluidez y corrección del encuentro decisivo. La organización del evento en Montevideo ha culminado con todos los preparativos necesarios.

La vista aérea del estadio Centenario previo al partido muestra la disposición para recibir a miles de aficionados. El torneo continental culminará con la entrega del trofeo al ganador en esta instancia única. El resultado definirá al nuevo campeón de América y abrirá la perspectiva de participar en competiciones internacionales adicionales.

El equipo argentino lleva a Guido Carrillo como una de sus principales figuras ofensivas. El equipo brasileño apuesta a Vitor Roque y Mauricio para generar peligro en el ataque. La competencia será intensa desde el primer minuto en el terreno de juego uruguayo.