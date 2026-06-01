Fin del sueño para Juanma Cerúndolo en Roland Garros

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo perdió en los octavos de final de Roland Garros frente a Matteo Berrettini. Cerúndolo había eliminado al número uno del mundo Jannik Sinner y al español Martín Landaluce en el torneo.

El sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin después de perder en tres sets frente a Matteo Berrettini en los octavos de final.

El argentino, que había eliminado al número uno del mundo Jannik Sinner y al español Martín Landaluce, no pudo mantener su buen nivel en el partido. Berrettini se mostró sólido desde el fondo de la cancha y mantuvo sus juegos con el servicio para poner el 6 a 3 en el primer set. Cerúndolo intentó recuperarse en el segundo set, pero su saque volvió a fallar en el tie-break.

El italiano ganó todos los puntos con su servicio y tuvo tres mini breaks, lo que le dio la ventaja. El partido finalizó en 1 hora y 31 minutos de juego, con Berrettini ganando 3-6, 6-7 (2) y 6-7 (6)





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