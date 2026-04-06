Fin del Soporte de Windows 10: ¿Qué Significa y Qué Debes Hacer?

Microsoft pone fin al soporte oficial de Windows 10, pero la transición es gradual. Descubre qué implica este cambio, cómo proteger tu PC y qué opciones tienes.

Windows 10 ya no cuenta con soporte oficial de Microsoft, una noticia que marca el fin de una era para uno de los sistemas operativos más populares. El cese de soporte general, efectivo desde el 14 de octubre de 2025, no implica una interrupción abrupta e inmediata del funcionamiento del sistema. Millones de computadoras continúan operando con Windows 10 , y existe una última oportunidad para aquellos que necesitan extender la transición.

Ars Technica lo resumió acertadamente al referirse a la 'primera de muchas muertes': el soporte general ha terminado, pero no todo desaparece al mismo tiempo. Algunas PCs pueden seguir operando sin problemas inmediatos, otras pueden recibir un año extra de parches de seguridad a través del programa ESU, y ciertos productos de Microsoft seguirán siendo compatibles por más tiempo, generando un escenario de salida por etapas. La clave para el usuario reside en comprender que, si bien Windows 10 no deja de funcionar, deja de estar plenamente protegido y respaldado. Esto modifica considerablemente la situación para quienes aún utilizan una PC antigua, una laptop que no es compatible con Windows 11 o una máquina secundaria que cumple una función específica.\El aspecto crucial es que la PC no se bloqueará ni dejará de encenderse. Microsoft lo aclara explícitamente: una computadora con Windows 10 seguirá funcionando. Lo que finaliza son las actualizaciones de seguridad, las correcciones de errores y la asistencia técnica oficial. A partir de octubre de 2025, los equipos con Windows 10 se ven más expuestos a nuevas vulnerabilidades. Si surge un fallo grave o una vulnerabilidad explotable por malware, ransomware o troyanos, Microsoft ya no está obligado a corregirlo para la mayoría de los usuarios. El sistema no 'muere', pero comienza a envejecer sin una red de contención. Adicionalmente, con el tiempo, aplicaciones, controladores y servicios de terceros podrían empezar a reducir su soporte. Esto sucede gradualmente: primero dejan de recibir mejoras, luego acumulan incompatibilidades y, finalmente, algunos programas dejan de asegurar su correcto funcionamiento. A pesar de esto, se abre una puerta: Microsoft ofrece la posibilidad de recibir actualizaciones de seguridad extendidas a través del programa ESU (Extended Security Updates). Para usuarios de Windows 10 Home y Pro, esta extensión se extiende hasta el 13 de octubre de 2026, siempre y cuando el equipo esté inscrito en el programa. Esta es la diferencia fundamental con otros 'finales' de Windows; no todo se corta de manera abrupta. Hay un último recurso para aquellos que no pudieron migrar por diversos motivos: la incompatibilidad con Windows 11, el uso de máquinas antiguas para tareas específicas o la reticencia a cambiar el hardware de inmediato. Pero es crucial entender qué cubre esta extensión: no agrega nuevas funciones ni moderniza Windows 10; solo proporciona parches de seguridad críticos durante un período limitado, presentándose como un puente temporal, no como una solución permanente, tal como lo indica la documentación de ESU.\Es importante entender que Windows 10 no tiene un solo final, sino varios. El primero fue el fin del soporte general en octubre de 2025, con la versión 22H2 como la última edición y el cese del soporte estándar. El segundo final es la extensión de seguridad para consumidores, que finaliza en octubre de 2026 para aquellos inscritos en ESU, la fecha límite real para la mayoría de los usuarios domésticos que desean mantener cierta seguridad sin cambiar de equipo. Además, hay capas adicionales; por ejemplo, las aplicaciones de Microsoft 365 seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad en Windows 10 hasta octubre de 2028, incluso después de que el sistema operativo haya salido del soporte. Esto demuestra que el sistema envejece gradualmente, mientras que algunos productos del ecosistema continúan recibiendo mantenimiento durante más tiempo. Esta disparidad explica por qué hablar de una 'muerte' total puede ser engañoso: el sistema salió del soporte principal, pero aún cuenta con soporte parcial. La recomendación de migrar a Windows 11 es la más lógica si la computadora es compatible. De lo contrario, la clave es evaluar las necesidades y el tipo de uso que se le da a la computadora. La suscripción al programa ESU ofrece una capa extra de protección, especialmente para quienes no pueden migrar de inmediato. En cualquier caso, es fundamental estar informado sobre los riesgos y tomar decisiones basadas en las necesidades y capacidades individuales





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