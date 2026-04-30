Fin de Semana Largo con Contrastes: Calor, Frío y Amplitud Térmica en el AMBA

El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará un clima variable, con una primera jornada templada, seguida de un marcado descenso de temperaturas y una mañana invernal el domingo. Se recomienda precaución y abrigarse adecuadamente.

El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) comenzará el viernes con una mañana inestable y cubierta, pero rápidamente dará paso a una tarde de sol y calor suave.

Sin embargo, el sábado marcará un fuerte cambio: un embate de aire frío provocará un desplome térmico que también marcará el domingo, puesto que experimentará una mañana invernal. El clima del jueves se caracterizará por la vuelta del cielo limpio, lo que propiciará una mañana fría, pero favorecerá una tarde templada. Se espera un amanecer con viento leve del norte, cielo mayormente despejado y una mínima de 10ºC.

En la zona suburbana, la temperatura será dos grados menos, por lo que se recomienda el uso de bufandas y camperas gruesas. Con el correr de las horas, el aire caliente y la generosa insolación permitirán la recuperación térmica, alcanzando una tarde con muy buenas condiciones meteorológicas: sol y 23ºC. El viento del norte se intensificará hacia el final del día, apuntalando la temperatura nocturna y permitiendo un cierre de jornada agradable con 18ºC, escapando de las últimas noches frías.

El viernes mostrará un descenso de aire caliente, húmedo e inestable, lo que ofrecerá un manto de nubes durante todo el día. Se espera un amanecer con cielo cubierto, viento leve del noroeste y una mínima de 15ºC. La mañana transcurrirá con baja probabilidad de precipitaciones, aunque existe la posibilidad de alguna lluvia aislada.

Después, recobrará la estabilidad con algunos tramos soleados hasta llegar a una tarde sin nubarrones ni viento, con calor suave para quienes deseen aprovechar el feriado al aire libre, alcanzando una máxima de 24ºC. La segunda mitad del día tendrá menos cobertura nubosa y buenos tramos soleados. Hacia la noche, se intensificará el viento que llegará desde el sudeste, cerrando con 19ºC. El sábado volveremos a sentir un embate de aire frío que hará desplomar el termómetro.

Se prevé una mañana con cielo mayormente despejado, viento moderado del sudoeste con ráfagas y una mínima de 13ºC. Se recomienda abrigarse mucho si se tiene alguna actividad temprano al aire libre, ya que el viento podría exagerar la sensación de frío. El día será ventoso y soleado, pero el termómetro se mantendrá bajo debido a la circulación de aire frío, alcanzando solo los 18ºC.

Hacia el atardecer, se agregará algo de nubosidad, momento en que comenzará un fuerte descenso térmico. Se aconseja precaución a quienes terminen tarde alguna actividad vespertina al aire libre. La noche proyecta solo 12ºC y bajará fuertemente durante la madrugada, lo que obligará a abrigarse mucho a quienes quieran salir. El domingo comenzará con un amanecer invernal, cielo despejado, viento leve del sur y una temperatura de 7ºC, aún más frío en sectores suburbanos.

Antes del mediodía, el viento rotará para anunciar el final de la circulación de aire frío y el comienzo de un suave descenso de aire templado desde el norte. Promediando el día, se incorporará mucha cobertura nubosa, entregando sol intermitente. Se prevé una tarde con cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el norte y una recuperación del mercurio hasta los 18ºC. La temperatura nocturna también tendrá una importante recuperación, cerrando con 15ºC.

La semana que viene comenzará con tres días consecutivos con viento norte y cielo mayormente nublado, lo que ayudará a evitar mínimas tan bajas, con un promedio de 13ºC al amanecer y 23ºC a la tarde; podría llover a mitad de semana. El otoño ya tomó el mando completo de la estación y comienza a anticiparnos los primeros fríos. Los 6ºC de sensación térmica del pasado lunes ya dieron cuenta de hasta dónde puede desplomarse la temperatura.

Si bien ya empezamos a resignar las mañanas, todavía mantendremos las tardes templadas, por lo que se vendrán muchos días con importante amplitud térmica que obligarán a algunos a llevar la campera a mano. Estadísticamente, en mayo la temperatura máxima media es de 19,4ºC y la mínima media de 11,1ºC. La máxima absoluta registrada fue de 31,6ºC en 1958 y la mínima absoluta de -4ºC en 1907.

La máxima más baja fue de 7,3ºC en 2007 y la mínima más alta de 22,6ºC en 1980. La precipitación media es de 92,1 mm, siendo abril de 2000 el mes más lluvioso con 351,7mm y abril de 1988 el más seco con 0,5 mm. La precipitación máxima en 24 horas fue de 188,4 mm en 1985.

Se espera un fin de semana largo sin precipitaciones, lo que avala la planificación de actividades al aire libre, especialmente el viernes cuando el termómetro alcanzará los 24ºC. Se recomienda precaución a quienes salgan el sábado a la noche, ya que la caída del mercurio será brutal y obligará a los friolentos a encender alguna estufa por la noche y en la mañana del domingo





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clima AMBA Fin De Semana Largo Temperatura Frío Calor Pronóstico Del Tiempo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Decretan feriado también el jueves y se extiende a XL el fin de semana largo del Día del Trabajador para estas personasMiles de argentinos podrán aprovechar este descanso adicional que se suma al asueto internacional e inamovible del 1 de Mayo.

Read more »

Decretan feriado el lunes 4 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo para todas estas personasUn grupo de trabajadores contará con un día extra de descanso antes de finalizar el mes.

Read more »

A dos horas de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar en familia el fin de semana largo por el Día del TrabajadorEste viernes 1° de mayo se lleva a cabo la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita en Santa Coloma, Baradero; la entrada es libre y gratuita

Read more »

Decretan feriado el jueves 30 de abril y habrá un nuevo fin de semana largo para estas personasMuchos se preguntan a quiénes alcanza el asueto y si afectará a la actividad laboral o educativa.

Read more »

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este fin de semana largoEl Servicio Meteorológico Nacional anunció cómo estará el clima el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Read more »

Cambió el pronóstico: viento anticiclónico y mucho calor este fin de semana largo del Día del TrabajadorEl pronóstico dio un giro inesperado para el fin de semana largo en el AMBA. Vientos cálidos traerán mucho calor y agradables temperaturas primaverales.

Read more »