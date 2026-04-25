Filtración en EE.UU. reaviva la esperanza argentina por las Malvinas

La posible revisión del apoyo estadounidense al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas impulsa al gobierno de Milei a reafirmar el reclamo de soberanía argentino, basándose en la Resolución 2065 de la ONU.

La posible revisión del apoyo estadounidense al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas ha generado optimismo en el gobierno de Javier Milei, quien reafirma el reclamo de soberanía argentino.

Esta postura se basa en la Resolución 2065 de la ONU, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y exige negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. La resolución distingue entre los intereses de los habitantes de las islas y su derecho a la autodeterminación, considerando que la población actual es 'implantada' y que la integridad territorial argentina fue vulnerada en 1833.

El Reino Unido ha ignorado sistemáticamente esta resolución, argumentando que no hay nada que negociar debido a la voluntad de los isleños de permanecer bajo dominio británico, una postura que históricamente ha contado con el respaldo tácito de Estados Unidos. Sin embargo, la filtración de un correo electrónico interno del Pentágono sugiere que Estados Unidos podría reconsiderar su apoyo a las 'posiciones imperiales' de varios países europeos, incluyendo la disputa por las Malvinas.

Esta posible retirada de apoyo estadounidense fortalecería significativamente la Resolución 2065, ya que eliminaría el principal sustento geopolítico del argumento británico y obligaría a una reevaluación de la situación en el ámbito internacional. En la práctica, Estados Unidos podría abstenerse o votar a favor de las resoluciones a favor de Argentina en la ONU y la OEA, lo que podría generar un efecto dominó en otros países.

El gobierno argentino espera que esta situación derive en una mayor presión internacional sobre el Reino Unido para que se siente a negociar, similar al caso de las Islas Chagos, donde la presión internacional obligó al Reino Unido a ceder la soberanía a Mauricio. El gobierno de Milei también espera que Donald Trump, en sus declaraciones, sugiera un reconocimiento al reclamo argentino o que se logre algún documento conjunto sobre la cuestión Malvinas, incluso un respaldo argentino en la OEA.

Aunque estos gestos serían simbólicos, representarían una presión adicional para que el Reino Unido cumpla con la Resolución 2065 y se abra a las negociaciones. Un avance en este sentido sería un triunfo político significativo para el gobierno de Milei. La Resolución 2065, por lo tanto, se presenta como una herramienta clave en la estrategia argentina para resolver la disputa de soberanía, especialmente en un contexto de posible cambio en la política exterior estadounidense.

La clave reside en la capacidad de Argentina para capitalizar este momento y movilizar el apoyo internacional en favor de su reclamo, aprovechando la debilidad potencial en la posición británica. La situación actual representa una oportunidad única para Argentina de avanzar en la búsqueda de una solución pacífica y justa a la disputa de las Islas Malvinas, basada en el derecho internacional y el respeto a la soberanía nacional.

El gobierno argentino se mantiene atento a cualquier señal de cambio en la postura estadounidense y está preparado para aprovechar cualquier oportunidad que se presente para fortalecer su posición en el escenario internacional. La diplomacia argentina se encuentra en una posición estratégica para impulsar la resolución de este conflicto de larga data, buscando un acuerdo que garantice los derechos y los intereses de todas las partes involucradas





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