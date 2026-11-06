FIFA reduce sanción a Molina pero confirma castigo a Paredes por incidentes Mundial 2026

La FIFA confirma sanciones contra la AFA por incidentes del Mundial 2026. Nahuel Molina baja su castigo a cuatro fechas, mientras Paredes mantiene la suspensión por la final.

La FIFA ha confirmado sus sanciones disciplinarias tras revisar los incidentes ocurridos durante el Mundial 2026. Nahuel Molina reduce su suspensión, pero Leandro Paredes mantiene su castigo por la agresión a Gavi.

Sanciones a jugadores de Argentina

El defensor del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, recibió una sanción de cuatro fechas y una multa de 60.000 dólares. La Cámara de Apelaciones de la FIFA aceptó parcialmente el reclamo de la AFA. Esto representa una reducción de tres fechas y 30.000 dólares respecto a la decisión inicial.

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Leandro Paredes no obtuvo beneficios similares en esta revisión. El mediocampista mantiene una suspensión de diez partidos y una multa de 90.000 dólares. La sanción se aplicó por derribar a Gavi tras la final del Mundial 2026.

Posibles apelaciones ante el TAS

La AFA planea continuar con acciones legales para impugnar las resoluciones. El organismo solicitará los fundamentos de la Cámara de Apelaciones primero. Luego presentará una nueva apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

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La Asociación Argentina sostuvo que cuenta con argumentos suficientes para instar la apelación. Este procedimiento busca revisar la validez de las decisiones tomadas por el organismo rector del fútbol.

Multas a la AFA por incidentes

La FIFA también ratificó las sanciones económicas contra la AFA por conductas discriminatorias. La asociación recibió una multa de 100.000 dólares por cánticos racistas y homofóbicos. Estas sanciones se registraron durante distintos encuentros del torneo.

Además, la AFA fue multada con 91.000 dólares por lanzamientos de objetos al campo. Esto ocurrió en los partidos contra Suiza e Inglaterra. La entidad también pagó 20.000 dólares por conducta inapropiada de los espectadores.

Contexto y decisiones técnicas

Los expedientes se abrieron tras empujones y cruces entre futbolistas en la final. Las imágenes de esos incidentes derivaron en las sanciones individuales actuales. El cuerpo técnico argentino también recibió una sanción de tres partidos por parte de la FIFA.

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El futuro de algunos jugadores en la Selección está bajo revisión. Rodrigo De Paul fue ausente en el día uno de la concentración. Leandro Paredes asistió al entrenamiento y habló con Scaloni sobre su situación actual.