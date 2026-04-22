FIFA Lanza Nueva Fase de Venta de Entradas para el Mundial 2026

La FIFA pondrá a la venta un nuevo lote de entradas para los 104 partidos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La venta se realizará online por orden de llegada y se espera una alta demanda.

A tan solo 50 días del emocionante inicio de la Copa Mundial, la FIFA se prepara para lanzar una nueva fase de venta de entradas para los 104 partidos que conformarán el torneo, el cual dará el puntapié inicial el 11 de junio.

Esta oportunidad permitirá a los aficionados asegurar su lugar en los estadios para presenciar los encuentros de las categorías 1, 2 y 3. El proceso de adquisición se realizará íntegramente de manera virtual, siguiendo un estricto orden de llegada y operando en tiempo real, sujeto a la disponibilidad de las localidades.

La FIFA ha comunicado que la venta comenzará al mediodía a través de su sitio web oficial, FIFA.com/tickets, y que se continuarán liberando lotes de entradas de forma regular hasta la gran final del 19 de julio, siempre dependiendo de la disponibilidad. En esta nueva etapa, los aficionados tendrán acceso a entradas de las categorías 1, 2 y 3, con la posibilidad de encontrar asientos en las primeras filas en algunos casos.

Anticipándose a la alta demanda que se espera, la FIFA implementará un sistema de colas virtuales para gestionar el flujo de usuarios y garantizar un acceso ordenado al sitio web. Una vez dentro, los usuarios podrán seleccionar el partido deseado, elegir sus ubicaciones en el mapa del estadio o optar por la opción de “mejor asiento disponible”, completar el proceso de pago y recibir la confirmación de su compra.

Hasta el momento, la FIFA ha informado que ya se han vendido aproximadamente 5 millones de entradas, según declaraciones de su presidente, Gianni Infantino. El objetivo ambicioso es superar el récord de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido en el Mundial de 1994.

Es crucial destacar que la compra de una entrada no garantiza automáticamente el ingreso a los países anfitriones – Estados Unidos, México y Canadá – por lo que la FIFA recomienda encarecidamente a los aficionados iniciar los trámites migratorios con la mayor anticipación posible. En Estados Unidos, los poseedores de entradas podrán acceder a un sistema de citas prioritarias para la obtención de visados.

El precio de las entradas varía significativamente según la fase del torneo y la importancia del partido. Los precios iniciales anunciados en diciembre oscilaban entre los 60 y los 140 dólares para la fase de grupos, aunque posteriormente experimentaron un aumento. La final no fue la excepción, con las primeras entradas disponibles a 8.680 dólares, incrementándose a 10.990 dólares para las mejores ubicaciones.

La FIFA también ofrece una “plataforma de reventa segura”, donde los precios suelen ser más elevados, permitiendo a los usuarios que no puedan asistir a un partido ofrecer sus entradas en un entorno regulado y seguro, evitando así transacciones informales o fraudulentas. Adicionalmente, existe la opción de adquirir paquetes “hospitality”, que incluyen entradas y servicios exclusivos el día del partido, comercializados a través del proveedor oficial del torneo, con precios que varían entre los 1.400 y los 100.000 dólares, dependiendo del partido y la fase.

La política de venta de entradas ha generado controversia, con acusaciones a la FIFA de ofrecer precios excesivos, a pesar de las promesas realizadas al adjudicarse el torneo a los tres países organizadores. La Federación de Aficionados Europeos (FSE) y Euroconsumers han presentado una demanda ante la Comisión Europea, acusando a la FIFA de abuso de posición dominante y solicitando la revisión de sus procedimientos de compra, considerados opacos y desleales.

La FIFA, por su parte, defiende los precios, argumentando una demanda “descomunal” y una tarifa variable basada en el atractivo de cada partido





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