FIFA confirma bases operativas de 48 selecciones y deja curiosidad geográfica en Kansas City

La FIFA confirmó las bases operativas de las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo y dejó una curiosidad geográfica llamativa: la Albiceleste y los Tres Leones entrenarán en Kansas City, la misma ciudad que eligió Inglaterra. Además, se detallan las bases operativas de otras selecciones y se mencionan casos curiosos como Curazao y Irán.
La FIFA confirmó las bases operativas de las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo y dejó una curiosidad geográfica llamativa: la Albiceleste y los Tres Leones entrenarán en Kansas City , la misma ciudad que eligió Inglaterra.
El sincericidio de Rafael Santos Borré tras no ir al Mundial 2026 con Colombia: 'Apoyaré desde otro lugar'. La Albiceleste debutará el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, lo que convierte a esa ciudad en un punto de concentración de intereses futbolísticos de alto voltaje.
Cuatro selecciones con historia y con cruces recientes entrenando en el mismo lugar: selección que protagonizó uno de los partidos más tensos del campeonato en Qatar 2022 con el combinado de Lionel Scaloni. Brasil, por su parte, instalará su base en Nueva York-Nueva Jersey, donde entrenará en las Instalaciones de Columbia Park. Uruguay viajará a Cancún para prepararse en el Mayakoba Training Center.
Colombia estará en Guadalajara, en la Academia del Atlas FC, y México se queda en casa con el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por su parte, Francia tendrá su base en Boston, en la Universidad Bentley. España entrenará en Chattanooga, en la Escuela Baylor. Alemania irá a Winston-Salem, a la Universidad Wake Forest.
Portugal se instala en Palm Beach Gardens. Marruecos, rival de Brasil en el debut, estará en Nueva York-Nueva Jersey junto a la Verdeamarela. Las primeras imágenes desde adentro del predio que la Selección Argentina tendría en el Mundial 2026. Los equipos que aportaron más campeones del mundo a lo largo de la historia.
Entre los casos más curiosos aparece Curazao, la nación más pequeña en clasificarse al torneo ecuménico, que tendrá su base en Boca Ratón, en la Universidad Atlántica de Florida. Irán, uno de los casos más polémicos en la previa del torneo, más allá de las 16 ciudades anfitrionas, lo que amplía el impacto económico y social del torneo a rincones del país norteamericano que no albergarán partidos
FIFA Copa Del Mundo Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones Kansas City Albiceleste Tres Leones
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Olé te lleva a recorrer el campo de entrenamiento de la Selección en Kansas CityConocé rincón por rincón del imponente Compass Minerals Performance National Center. Tecnología avanzada, gimnasio especial y canchas de primera para Messi y compañía.
Read more »
Irán cambia su plan para el Mundial 2026: la drástica medida para evitar conflictos con Estados UnidosLa federación asiática recibió el aval de FIFA y se instalará en Tijuana durante la Copa del Mundo para reducir complicaciones migratorias.
Read more »
Así es el búnker de última generación donde se entrenará la Selección argentina durante el MundialLa Albiceleste debutará frente a Argelia en el estadio Arrowhea de Kansas City, estado de Misuri.
Read more »
Cómo es el búnker que eligió la selección argentina para el Mundial 2026El predio del Sporting Kansas City fue el preferido por el cuerpo técnico de Scaloni por su ubicación estratégica y tecnología de primer nivel
Read more »