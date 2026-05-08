FIFA concede amnistía a Otamendi: el defensor argentino podrá debutar en el Mundial 2026

La FIFA otorgó una amnistía a Nicolás Otamendi, permitiéndole jugar en el debut de Argentina en el Mundial 2026 tras su expulsión en las Eliminatorias. La AFA logró revertir la sanción con el apoyo de la Conmebol y el futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo.

Nicolás Otamendi , defensor de la Selección Argentina , recibió una excelente noticia este viernes al conocer que la FIFA le concedió una amnistía tras su expulsión en el partido contra Ecuador durante las Eliminatorias Sudamericanas.

El jugador de Benfica había sido expulsado en septiembre del año pasado por el árbitro Wilmar Roldán sin necesidad de revisar el VAR, marcando su primera tarjeta roja con la Albiceleste. Esta sanción lo habría marginado del debut de Argentina en el Mundial 2026, programado para el 16 de junio a las 22 horas en Kansas.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó un recurso ante la FIFA para solicitar la amnistía, el cual fue aceptado. La decisión contó con el respaldo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, y del futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo. Con esta medida, Otamendi, de 38 años, podrá estar disponible para el primer encuentro del grupo J, donde Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, enfrentará a Argelia.

El técnico Lionel Scaloni aún no ha anunciado la lista definitiva de 26 convocados, que debe presentarse antes del 30 de mayo, pero la presencia de Otamendi, quien suma 130 partidos y ocho goles con la Selección, es un alivio para el equipo. En la segunda fecha, Argentina se medirá con Austria el lunes 22 a las 14 horas, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 a las 23 horas.

La amnistía otorgada por la FIFA es un alivio para la Albiceleste, que busca mantener su nivel competitivo en el torneo. Otamendi, quien podría regresar a River Plate tras el Mundial, es una pieza clave en la defensa y su experiencia será fundamental para el equipo. La noticia fue recibida con alegría por los aficionados, quienes ven en el defensor un pilar en la zaga argentina.

La FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, ha demostrado flexibilidad en este caso, lo que podría sentar un precedente para futuras sanciones en el fútbol internacional. La Selección Argentina, con su plantel de estrellas, buscará revalidar su título mundial en un torneo que promete ser emocionante y lleno de sorpresas





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