FIFA anuncia nuevas insignias para el Mundial 2026: Messi, Martínez y debutantes argentinos tendrán parches especiales

La FIFA ha lanzado un sistema de parches especiales para reconocer a jugadores distinguidos y debutantes en el Mundial 2026. En la Selección Argentina, ocho jugadores llevarán la insignia de debutantes, mientras que Messi y Dibu Martínez recibirán reconocimientos adicionales por sus logros en Qatar 2022.

La FIFA ha implementado un nuevo sistema de insignias para el Mundial 2026 , que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Este sistema tiene como objetivo reconocer a futbolistas distinguidos y a debutantes en la Copa del Mundo.

En el caso de la Selección Argentina, campeona vigente, varias de sus figuras tendrán parches especiales en sus camisetas durante el torneo. Por un lado, ocho jugadores llevarán una insignia que los identifica como debutantes en una Copa del Mundo: Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López. Dicha insignia se ubicará en una de las mangas de la camiseta.

Por otro lado, Lionel Messi tendrá dos parches especiales en su uniforme. Uno lo identificará como ganador del Balón de Oro del último Mundial (Qatar 2022), y el otro reconocerá su condición de futbolista con más participaciones en Copas del Mundo, un récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

Asimismo, el arquero Emiliano Martínez, conocido como Dibu, lucirá una insignia especial por haber sido distinguido con el Guante de Oro como mejor portero de Qatar 2022. Es importante señalar que, además de estas nuevas insignias individuales, la Albiceleste seguirá portando en el pecho el tradicional parche de campeón del mundo que utiliza desde la conquista de Qatar 2022.

Esta iniciativa de la FIFA se enmarca en una tendencia creciente en el fútbol de destacar logros individuales y colectivos mediante identificaciones especiales en las camisetas, algo que ya se ha visto en otras ligas como la Ligue 1 de Francia, donde se implementó un parche para el goleador del campeonato. De este modo, entre las nuevas insignias, los reconocimientos históricos y el objetivo de defender el título, la Selección Argentina sumará un detalle distintivo más en su camino hacia el Mundial 2026





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