FIFA abre venta de entradas para Copa Mundial Femenina 2027 en Brasil

La FIFA inicia la venta de entradas para la Copa Mundial Femenina 2027 con precios desde 30 reales brasileños. El sorteo de grupos es el 11 de diciembre de 2026.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación ( FIFA) ha comenzado la comercialización oficial de entradas para la Copa Mundial Femenina 2027, el torneo de selecciones absolutos que se desarrollará en territorio brasileño. Este anuncio confirma la disponibilidad de entradas desde tres dólares y cincuenta centavos de dólar por partido para el público general.

Los boletos estarán a la venta a partir de las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA. Los espectadores podrán realizar los pagos utilizando tarjetas de crédito, tarjetas de débito o PIX, el sistema de transferencias digitales ampliamente utilizado en Brasil. Este primer acceso responde a la estrategia de la FIFA para gestionar la alta demanda previa a la publicación del calendario completo.

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Paquetes de Asistencia y Precios Iniciales

Durante esta primera etapa de comercialización, no se venderán localidades individuales para partidos específicos. En su lugar, los aficionados deberán adquirir paquetes que cubran múltiples encuentros. La estructura incluye opciones para todos los partidos que se disputen en un mismo estadio, con la condición expresa de que estos paquetes no incluyen la final del torneo.

Los precios iniciales se establecieron a partir de 30 reales brasileños, lo que equivale aproximadamente a cinco dólares estadounidenses. Esta estrategia de venta por paquetes busca simplificar la logística inicial y garantizar un acceso equitativo antes de que se defina la distribución exacta de los equipos en cada grupo.

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Calendario del Torneo y Proceso de Sorteo

La Copa Mundial Femenina 2027 se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. Este periodo define la ventana temporal en la que los aficionados asistirán a los estadios brasileños. La fecha clave para la definición de grupos es el 11 de diciembre de 2026, cuando se realizará el sorteo de la fase de grupos.

Una vez que se celebre el sorteo y se publique el calendario completo, la FIFA habilitará otras tres instancias de venta. En esas etapas posteriores, sí se podrán comprar las entradas individuales para cada partido específico, permitiendo a los seguidores planificar la asistencia a juegos concretos con mayor precisión.

Selecciones Clasificadas y Procesos Restantes

Hasta el momento, varios países ya han asegurado su lugar en el torneo. Los nacionales confirmados son Brasil, Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Argelia, Camerún, Malaui, Marruecos, Colombia, Nueva Zelanda, Alemania, Dinamarca, España y Francia. Estas selecciones formarán parte inicial de la competencia.

De los espacios restantes, siete serán para equipos europeos, cuatro se resolverán en el campeonato de Concacaf y los otros tres espacios se disputarán en el torneo de repechaje de la FIFA. Este torneo de repechaje se llevará a cabo entre febrero y marzo de 2027, definiendo las últimas plazas para el evento en Brasil.

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Impacto en el Fútbol Femenino Regional

La preparación del torneo incluye eventos previos de alta importancia regional. La Selección Argentina femenina reinaugurará el estadio Único de La Plata en un amistoso ante Alemania. Este partido servirá como indicador de la infraestructura y el interés que generarán las sedes.

La presencia de Gianni Infantino durante la presentación de la Copa Mundial Femenina 2027 subraya la prioridad que la FIFA otorga a este evento. La fotografía oficial tomada por André Coelho refleja la importancia institucional del torneo en la agenda deportiva global.

La gestión de entradas y la definición de grupos marcan el inicio de una nueva era para el fútbol femenino en Sudamérica. Los aficionados deben monitorear las fechas clave para no perder las oportunidades de adquisición inicial.