Fierro Hotel Buenos Aires expande a Mendoza con un proyecto hotelero de gran envergadura

La empresa Fierro Hotel Buenos Aires está a punto de expandirse a Mendoza con un proyecto hotelero de gran envergadura. Holloway, el fundador de la empresa, vio la oportunidad de invertir en la región y desarrollar casi 28 hectáreas adicionales con viviendas de pequeñas dimensiones.

La empresa Fierro Hotel Buenos Aires , fundada por Holloway en Argentina, está a punto de expandirse a Mendoza con un proyecto hotelero de gran envergadura.

Holloway, quien nació en Irlanda y llegó a la Argentina hace 15 años, ha trabajado en restaurantes de distintos países de Europa y Sudamérica antes de fundar su propio hotel en Palermo Hollywood. Con el tiempo, comenzó a viajar regularmente a Mendoza, donde se encuentra la Finca Los Arbolitos, un predio de más de 400 hectáreas que cuenta con viñedos que abastecen a distintas bodegas.

El crecimiento del turismo en la región ha llevado a que el lugar se amplíe su alcance, y Holloway vio la oportunidad de invertir en el lugar y desarrollar casi 28 hectáreas adicionales con viviendas de pequeñas dimensiones. Esta iniciativa marcará el desembarco de la marca Fierro Hotel en el mercado hotelero mendocino.

El complejo tendrá 6753 metros cuadrados y contará con 62 suites de 40 metros cuadrados, además de villas privadas con jardín y unidades de mayor tamaño con acceso independiente. La operación, las reservas y el mantenimiento quedan centralizados en manos del hotel. Los valores arrancan en u$s 190.000 y los retornos estimados se ubican entre el 7% y el 12% anual.

Holloway ve esta zona como uno de los destinos con más potencial del país, con demanda internacional y una identidad fuerte vinculada al vino y espacio para nuevos proyectos de nivel





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