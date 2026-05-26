FIBRA Prologis ha mantenido un enfoque disciplinado en su estrategia de crecimiento y asignación de capital, priorizando la protección de sus inversionistas de riesgos significativos. La empresa ha explicado que su deber fiduciario es actuar de manera prudente en nombre de sus inversionistas y no simplemente buscar escala para sí misma.

FIBRA Prologis mantiene un enfoque disciplinado en su estrategia de crecimiento y asignación de capital . La empresa priorizó proteger a sus inversionistas de riesgos significativos y sostuvo que, en caso de que los precios alcanzaran niveles, los costos para terminar la relación con el administrador de FIBRA Macquarie y los retos de integración representarían obstáculos importantes.

La empresa explicó que su deber fiduciario es actuar de manera prudente en nombre de sus inversionistas y no simplemente buscar escala para sí misma. FIBRA Prologis también agradeció el respaldo de los inversionistas que ya ofrecieron sus certificados dentro de la operación y reiteró su confianza en que la ejecución de su estrategia de largo plazo seguirá impulsando crecimiento en utilidades y rendimientos para sus inversionistas.

FIBRA Macquarie interesado en participar en la oferta podrá contactar a Actinver Casa de Bolsa para recibir orientación sobre el proceso. La empresa ha mantenido un enfoque disciplinado en su estrategia de crecimiento y asignación de capital, priorizando la protección de sus inversionistas de riesgos significativos. En caso de que los precios alcanzaran niveles, los costos para terminar la relación con el administrador de FIBRA Macquarie y los retos de integración representarían obstáculos importantes.

La empresa ha explicado que su deber fiduciario es actuar de manera prudente en nombre de sus inversionistas y no simplemente buscar escala para sí misma. La empresa ha agradecido el respaldo de los inversionistas que ya ofrecieron sus certificados dentro de la operación y ha reiterado su confianza en que la ejecución de su estrategia de largo plazo seguirá impulsando crecimiento en utilidades y rendimientos para sus inversionistas.

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La empresa ha explicado que su deber fiduciario es actuar de manera prudente en nombre de sus inversionistas y no simplemente buscar escala para sí misma. La empresa ha agradecido el respaldo de los inversionistas que ya ofrecieron sus certificados dentro de la operación y ha reiterado su confianza en que la ejecución de su estrategia de largo plazo seguirá impulsando crecimiento en utilidades y rendimientos para sus inversionistas





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