FIBRA Prologis Cuestiona Oferta de FIBRA MTY por FIBRA Macquarie: Omisiones de Costos y Falta de Transparencia

FIBRA Prologis acusa a FIBRA MTY de omitir costos relevantes por hasta 235 millones de dólares en su oferta por FIBRA Macquarie, además de presentar información inconsistente y poco clara para los inversionistas. Prologis defiende su propia oferta como más transparente y segura.

FIBRA Prologis ha lanzado una fuerte crítica a la oferta de adquisición de FIBRA MTY sobre FIBRA Macquarie, alegando omisiones significativas en los costos y presentando dudas sobre la transparencia de la información proporcionada.

En un comunicado oficial dirigido al mercado, FIBRA Prologis detalla una serie de inconsistencias y potenciales deficiencias en el prospecto preliminar presentado por FIBRA MTY ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La principal preocupación de Prologis radica en la falta de divulgación de costos asociados a la posible remoción de Macquarie Asset Management México como administrador de FIBRA Macquarie.

Prologis estima que estos costos ascienden a unos 235 millones de dólares estadounidenses, una cifra que, según afirman, FIBRA MTY ha reconocido como calculable pero no ha incluido en su oferta. Esta omisión, según Prologis, implicaría que los tenedores de certificados de FIBRA Macquarie asumirían estos costos, disminuyendo el valor real de la propuesta de adquisición. La falta de claridad sobre cómo FIBRA MTY planea cubrir estos gastos genera incertidumbre y pone en riesgo los intereses de los inversionistas.

Además de los costos de remoción del administrador, FIBRA Prologis cuestiona la viabilidad del proceso de transición operativa en caso de que la adquisición se concrete. La compañía argumenta que FIBRA MTY no ha proporcionado detalles suficientes sobre cómo se llevará a cabo la internalización de la administración de FIBRA Macquarie, lo que podría generar riesgos operativos y financieros.

El propio prospecto de FIBRA MTY, según Prologis, reconoce la posibilidad de obstáculos legales, costos adicionales y retrasos en la remoción del administrador actual, lo que podría afectar negativamente el patrimonio y las distribuciones de FIBRA Macquarie. Prologis enfatiza que la remoción del administrador externo podría ser un proceso complejo, costoso e incierto, y que FIBRA MTY no ha abordado adecuadamente estos riesgos en su oferta.

Asimismo, la compañía critica las proyecciones de sinergias presentadas por FIBRA MTY, considerándolas poco realistas. Prologis estima que la operación podría generar costos adicionales de más de 20 millones de dólares, lo que reduciría significativamente o incluso eliminaría las sinergias proyectadas. Esta discrepancia en las estimaciones de costos y sinergias plantea serias dudas sobre la rentabilidad y el valor real de la oferta de FIBRA MTY.

En contraste con la oferta de FIBRA MTY, FIBRA Prologis defiende su propia oferta pública para adquirir hasta el 100% de FIBRA Macquarie, destacando que está estructurada para proteger a los inversionistas de los costos de terminación del administrador. Prologis asegura que su plan de transición está bien definido y que cuenta con acuerdos para garantizar la continuidad operativa tras la adquisición.

La compañía subraya que su oferta no impone costos adicionales a los tenedores de certificados y que ofrece una mayor transparencia y seguridad en comparación con la propuesta de FIBRA MTY. La oferta de Prologis vence el 5 de mayo de 2026, sin posibilidad de extensión, por lo que la compañía insta a los inversionistas a evaluar cuidadosamente los riesgos y las diferencias entre ambas propuestas antes de tomar una decisión.

Prologis considera que su oferta representa una alternativa más sólida y confiable para los inversionistas de FIBRA Macquarie, y que su enfoque en la transparencia y la protección de los intereses de los accionistas la convierte en la opción más favorable. La disputa entre FIBRA Prologis y FIBRA MTY se ha intensificado en las últimas semanas, y se espera que continúe hasta la fecha límite de la oferta





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