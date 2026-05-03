FIA adelanta el Gran Premio de Miami por pronóstico de tormentas eléctricas

La FIA modificó el horario de la carrera en Miami para evitar interrupciones por mal tiempo, mientras los pilotos se preparan para una competición bajo altas temperaturas y humedad.

La Federación Internacional de Automovilismo ( FIA ) anunció un cambio de horario para el Gran Premio de Miami, adelantando la salida de la carrera a las 14 horas (hora argentina) en lugar de las 17 previstas inicialmente.

Esta decisión se tomó debido a las previsiones meteorológicas que indicaban un 100% de probabilidad de tormentas eléctricas para la tarde del domingo en Florida. La medida fue acordada tras consultas entre la FIA, la Formula One Management (FOM) y los organizadores locales, con el objetivo de minimizar interrupciones y garantizar la seguridad de pilotos, espectadores y equipos. Según el comunicado oficial, el ajuste horario busca aprovechar una ventana climática más favorable para completar la carrera sin contratiempos.

El calendario de la Fórmula 1 retomó su actividad en Miami tras un mes de pausa, luego de la cancelación de los Grandes Premios de Abu Dhabi y Bahréin. Aunque las previsiones meteorológicas anticipaban lluvias, los organizadores mantuvieron el evento, y el viernes se desarrolló con normalidad la Práctica Libre 1 y la clasificación para la carrera sprint. A pesar de las alertas, no hubo precipitaciones, pero las altas temperaturas (superiores a 30°C) y la humedad afectaron a los equipos.

El sábado, las condiciones climáticas persistieron, aunque sin lluvia, y se llevó a cabo la sprint, donde Lando Norris (McLaren) se impuso, seguido de Oscar Piastri y Charles Leclerc (Ferrari). En la clasificación para la carrera del domingo, el joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole position, superando a Max Verstappen y Leclerc. Norris, George Russell y Lewis Hamilton completaron los primeros puestos, mientras que Franco Colapinto y Isack Hadjar destacaron entre los novatos.

El Gran Premio de Miami marca un momento clave en la temporada, especialmente tras la ausencia de dos carreras y el debut de Antonelli, quien ha mostrado un rendimiento sobresaliente. La FIA y los equipos trabajan en estrecha colaboración para adaptarse a las condiciones cambiantes, priorizando la seguridad y la experiencia del público. Con el nuevo horario, se espera que la carrera se desarrolle sin incidentes climáticos, aunque las altas temperaturas seguirán siendo un desafío.

Los aficionados esperan un espectáculo emocionante, con Verstappen buscando recuperar puntos frente a sus rivales y los pilotos jóvenes demostrando su potencial en un circuito exigente como el de Miami





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