Festival de Cannes: Celebridades lucieron en la alfombra roja y posaron en la premiere mundial

La edición 2026 del Festival de Cannes incluyó la premiere mundial Full Phil, protagonizada por Emma Mackey, Kristen Stewart y Charlotte Le Bon, junto a Woody Harrelson. También asistieron Cate Blanchett, Carla Bruni y otros.

Festival de Cannes: Cate Blanchett, Kristen Stewart y Carla Bruni lucieron sus mejores galas en la alfombra roja Emma Mackey, Kristen Stewart y Charlotte Le Bon, anoche en la premiere mundial de Full Phil, el film que protagonizan junto a Woody Harrelson presentado fuera de competencia en el festival de Cannes de este año La actriz australiana captó las miradas en la alfombra roja del film Another Day, realizada este domingo durante la 79a edición del festival de cine de Cannes Stewart lució un modelo de la temporada otoño/invierno 2026 de Chanel para la presentación del film que protagoniza El equipo completo de Full Phil: el actor Eric Wareheim, el productor Hugo Selignac, el guionista y director Quentin Dupieux, Woody Harrelson, Charlotte Le Bon, Kristen Stewart, Emma Mackey y el actor Tim Heidecker Anoche en la alfombra roja del festival Miles Teller y Adam Driver posaron hoy, luego de que anoche se presentara su film, Paper Tiger, una de las películas que forma parte de la competencia oficial del festival este año Chloé Zhao, la directora de Hamnet e integrante del jurado de la competencia oficial de Cannes, anoche en la alfombra roja de la premiere mundial de Paper Tiger Carla Bruni, la cantante ítalo-francesa y exprimera dama, asistió este domingo a la proyección de Another Day con un vestido con estampado de cebra y joyas de brillantes y esmeraldas creadas por Chopard Adele Exarchopoulos, protagonista de Another Day, posó hoy en la alfombra roja del film en competencia en la 79a.

edición del festival de cine de Cannes Adele Exarchopoulos se destacó por el vestido de Yves Saint Laurent que lució en la premiere mundial de Another Day que se llevó a cabo este domingo en la muestra de cine en el sur de Franci





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival De Cannes Almudrueda Roja Premiere Mundial Actor Producción Guionista Y Director Producción De Cine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cómo va ser la TV y el streaming en Argentina para el Mundial 2026A menos de un mes del arranque de la Copa del Mundo, estos son los canales y plataformas en los que se podrán ver los partidos.

Read more »

La inteligencia artificial determinó cuál es la carrera más rentable para 2026La herramienta tecnológica detectó carreras con demanda laboral real que podés arrancar después de los 35 sin tener que empezar desde cero.

Read more »

ARCA: las obras sociales que aceptarán monotributistas en mayo 2026La lista fue anunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y reúne a 44 entidades encargadas de brindar cobertura médica. Descubrí todos los detalles en la nota.

Read more »

Estos son los 10 autos 0km más baratos de la Argentina en mayo 2026Con subas moderadas, varios precios congelados y una creciente presencia de modelos chinos y eléctricos, el listado mensual refleja cómo está cambiando la oferta más accesible del mercado argentino

Read more »