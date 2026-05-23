Festival de Cannes 2026: La Palma de Oro sin una favorita y Federico Luis compite por el mejor cortometraje

La edición de 2026 del Festival de Cannes se ha presentado con una ausencia clara de favorita para la Palma de Oro, la principal categoría del certamen. Pese a la fuerte competencia de las 22 películas presentes, ninguno de los títulos ha logrado proclamarse el favorito.

Festival de Cannes 2026 : sin una clara favorita, hoy entregan la Palma de Oro y un argentino puede recibir un premioY Federico Luis compite por la Palma de Oro al mejor cortometraje.sin una favorita.

No es que no se hayan visto buenas películas, pero no hay en esta edición ninguna de las 22 que aparezca como la que seguro va a llevarse la Palma de Oro. del brasileño Kleber Mendonça Filho, que ganó mejor dirección y actor protagónico, para Wagner Moura. Las tres tuvieron nominaciones al Oscar, y Sebastian Stan, la noruega Renate Reinsve y el rumano Cristian Mungiu en première de "Fjord"





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