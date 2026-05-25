Festejos por el título del Pirata en Córdoba

El equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del Torneo Apertura al vencer 3 a 2 a Riveren en la final y desató una serie de festejos en distintos puntos de Córdoba.

Los hinchas del Pirata salieron a las calles a festejar; el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón tras vencer 3 a 2 a Riveren la final del Torneo Apertura y desató una serie de festejos en distintos puntos de Córdoba .

Luego de que el equipo dirigido por Ricardo Zielinski lograra revertir el resultado en dos oportunidades, el Pirata se consagró campeón y miles de hinchas salieron a las calles para celebrar el título. También compartieron imágenes de las concentraciones en redes sociales





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pirata Ricardo Zielinski Torneo Apertura Riveren Festejos Córdoba

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los 11 de Ricardo Zielinski para enfrentar a River por la final del Torneo Apertura 2026Con muchos históricos confirmados, el 'Ruso' definió a los 11 de Belgrano para la gran final del Torneo Apertura ante el Millonario.

Read more »

Zielinski y la gloria: de 'volví para esto' a 'no tengo el celular de Dios'El Ruso, arquitecto que diseñó al Pirata campeón, les agradeció a sus jugadores y a la gente: 'Mi corazón va a estar en Belgrano para siempre'.

Read more »

Qué dijo el DT de Belgrano sobre la comparación del título con la Promoción del 2011 ante RiverRicardo Zielinski habló en conferencia de prensa luego de la obtención del Torneo Apertura.

Read more »

Olave comparó el título de Belgrano con el 2011: 'Esto es...'El actual ayudante de Zielinski habló sobre este campeonato y la histórica promoción.

Read more »