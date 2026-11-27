Abel Ferreira prepara la alineación definitiva del Palmeiras para la final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño busca el triunfo en el estadio Centenario.

El técnico Abel Ferreira está ultimando los detalles de su formación titular para el crucial partido de la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes. El equipo de Palmeiras, conocido como Verdao, ha realizado sus últimas sesiones de preparación en la Ciudad Deportiva de Albion FC, instalándose en el país vecino con la mira puesta en conquistar el título continental.

Estrategia de Ferreira para la alineación

Ferreira ha adoptado un enfoque cauteloso respecto a la confirmación del Once inicial, planeando esperar hasta el último momento para definir a dos piezas claves antes de anunciar la lista oficial. Esta táctica busca mantener a los oponentes en la incertidumbre y proteger la integridad física de sus jugadores estrella.

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El DT brasileño dio algunos indicios claros sobre lo que será la formación para el encuentro programado para este sábado en el estadio Centenario. La estructura táctica sigue la costumbre establecida en esta temporada, manteniendo un esquema basado en tres zagueros centrales para brindar solidez defensiva.

Lucha por los puestos en el mediocampo

La competencia por los lugares en el centro del campo es intensa, con Lucas Evangelista, Marlon Freitas y Andreas Pereira disputando dos plazas específicas en la mitad del terreno de juego. Esta triada representa la lucha más directa por la titularidad en una posición vital para el control del ritmo del partido.

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Además, existe la posibilidad de que Vitor Roque pierda su lugar en la alineación inicial a manos de Mauricio, lo que añade una capa extra de complejidad a la estrategia ofensiva del equipo paulista. La profundidad del plantel permite a Ferreira tomar decisiones tácticas basadas en el rendimiento específico de cada jugador.

Estado de los jugadores clave

Flaco López se encuentra bajo la marca estricta de Agustín Giay durante el anteúltimo entrenamiento de Palmeiras, lo que sugiere que los mecanismos de defensa del rival ya están en marcha. A pesar de esta presión defensiva, si no hay inconvenientes físicos de último minuto, López volvería a ser titular en el encuentro más importante del año para el Verdao.

En cuanto a la banda izquierda, Joaquín Piquerez tiene altas posibilidades de retornar a la titularidad en su país natal para este partido decisivo. Si Piquerez no está disponible por alguna razón, Arthur se perfila claramente como su reemplazo directo, asegurando así la continuidad táctica del equipo en esa zona del campo.

Implicaciones para el partido decisivo

Todas las miradas se dirigen hacia el entrenamiento definitivo que se llevará a cabo el viernes, donde se espera que la formación final sea confirmada sin más sorpresas. La presencia de figuras como Piquerez y la definición de la zona ofensiva son determinantes para el éxito de la estrategia de Ferreira.

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El estadio Centenario será el escenario donde el Verdao busca imponer su juego y derrotar a Estudiantes. La preparación meticulosa en la Ciudad Deportiva de Albion FC ha permitido al equipo concentrarse en los detalles tácticos necesarios para enfrentar a un rival directo.

La confianza en la estructura de tres zagueros centrales y la calidad ofensiva proporcionada por la disputa en el mediocampo son los pilares sobre los que se asienta la esperanza de triunfo. Cada decisión de Ferreira será analizada por el equipo técnico rival para intentar neutralizar las amenazas ofensivas.