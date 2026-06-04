Ferrari está buscando romper el hechizo de 33 grandes premios sin victorias y terminar con la hegemonía de Mercedes en la Fórmula 1. Los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton han destacado las virtudes del modelo SF-26 para el Gran Premio de Mónaco.

Ferrari busca romper el hechizo de 33 grandes premios sin victorias y terminar con la hegemonía de Mercedes Con Lewis Hamilton y Charles Leclerc , que extendió el vínculo, se perfila como la amenaza para las Flechas de Plata en Mónaco Charles Leclerc marcó tres de las últimas cinco poles en el Gran Premio de Mónaco y Ferrari se entusiasma con lograr en las calles del Principado el primer triunfo en el año en la Fórmula 1 Lo hizo en 2023 , ante el dominio avasallante de Red Bull Racing y pretende repetir el fin de semana, en el, se entusiasma con el rendimiento de la SF-26 y proyecta que el circuito urbano que recorre el Principado sirva también parason las espadas que alimentan la ilusión.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton destacaron las virtudes del modelo SF-26 para el Gran Premio de Mónaco; la Scuderia no triunfa en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de México 2024. Creo que premia el rendimiento del coche y el nuestro podría ser muy fuerte en Mónaco. El británico llegará a la cita con dos podios en el curso, el último después de reanimar el viejo duelo con Max Verstappen en Montreal.

Sabe de éxitos efímeros con Ferrari, porque triunfó en la carrera sprint en Shanghái el año pasado, aunque luego, en la carrera de largo aliento en China, los coches de Maranello fueron desclasificados: el séptuple campeón del mundo, por una irregularidad en el fondo plano; su compañero Leclerc, porque la SF-25 no dio el peso mínimo. Los dos pilotos destacaron el rendimiento del monoplaza en las curvas y en la tracción.

La combinación generó que latuviera dificultades para mantenerse en la cabeza de la carrera en esta temporada, cuando sus autos son los que mejor reaccionan al largar, una virtud del turbocompresor más compacto en su unidad de potencia. La eficacia se traduce en minimizar el tiempo de respuesta al reducir la inercia de la turbina, con arranques explosivos y una mejor aceleración en las curvas lentas.

Las características de Mónaco, donde las rectas son escasas y las curvas son de baja y media velocidad, Ferrari se posiciona para ser el candidato para la victoriaLando Norris, el último ganador del Gran Premio de Mónaco y campeón defensor; McLaren es, con 16 victorias, la escudería con más éxitos en el PrincipadoRival y último ganador en el Principado, Lando Norris (McLaren) apuntó a las posibilidades de la SF-26: “. El año pasado gané, fue uno de mis mejores y más emocionantes fines de semana, pero creo que es uno de los circuitos en el que sabemos que nos costará.

No es un dibujo que me dé confianza para decir que podemos ser candidatos”, comentó el campeón de 2025.el chasis de Ferrari es sin dudas competitivo en las curvasno es solo un sector de baja velocidad, porque también tiene los pianos y esas características suelen ser ventajosas en un circuito como MónacoEl triunfo más buscado de Charles Leclerc: dos años atrás rompió el hechizo y se impuso en el Gran Premio de Mónaco; el piloto de Ferrari, que festeja junto al Príncipe Alberto, registra tres pole en el tradicional circuito callejero, aunque el monegasco solo se impuso en uno de los episodios de la trilogía.

Hamilton tiene números menos destacados: dos veces se impuso en la prueba de clasificación -en 2015 y 2019-, ambas con Mercedes. En triunfos, el británico revierte el cuadro: tres éxitos –2008, 2016 y 2019-, el primero con McLaren y los dos restantes con lasque el piloto tiene con el auto, como la manera de asumir riesgos en un circuito donde las barreras son muy cercanas y el mínimo error termina en accidente.

Hamilton se mostró cómodo con el coche en las últimas carreras, mientras que Leclerc demostró que sabe cómo exprimir el auto. Mónaco resultó una obsesión para Leclerc, que en 2024 cortó con el embrujo que arrastraba en el gran premio en donde es más local que ningún otro piloto, aunque varios –entre ellosempezó en 2021, aunque en la ambición de mejorar el tiempo chocó en ese intento en la Q3.

El fuerte impacto no inmutó a Ferrari, que optó por no cambiar la caja de velocidades. El resultado fue frustrante: cuando el monegasco salió del garaje para engrillarse, falló la transmisión y no fue parte de la carrera .

Un año después, y tras la lluvia, marcó el pulso de la carrera hasta que la estrategia y el cambio de neumáticos -de intermedios a lisos- lo relegó de la primera a la cuarta posición, superado por SergioPérez -ganador- y Max Verstappen, ambos con Red Bull Racing, y Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

Los infortunios no frenaron: en 2023 marcó el tercer mejor tiempo, pero fue sancionado con tres puestos en la grilla por bloquear a Norris en laDe marcar la pole a estrellar el auto: Charles Leclerc fue el piloto más rápido en 2021 en la qualy del Gran Premio de Mónaco, pero no largó la carrera por una falla en la transmisiónLa pesadilla empezó en la Fórmula 2, con un doble abandono en 2017, año en el que se consagró campeón; había registrado laEn su estreno con la





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