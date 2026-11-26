El arquero de Estudiantes demostró su vigencia tras el Mundial 2026. Muslera fue clave en penales y busca el título continental ante Palmeiras en una final histórica.

Fernando Muslera se consolidó como la figura indiscutible en el recorrido de Estudiantes hasta la final de la Copa Libertadores. El arquero platense demostró un nivel excelente, contrastando con el desempeño olvidable que tuvo con Uruguay durante el Mundial 2026. Su intervención fue decisiva en las definiciones por penales ante Flamengo, asegurando la clasificación para enfrentar a Palmeiras.

Protagonismo en las definiciones por penales

La actuación de Muslera ante Flamengo quedó marcada por un récord histórico en la competición continental. En la serie de tiros desde el punto de penal, el portero detuvo tres lanzamientos efectuados por rematadores de primer nivel como Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Este logro lo convierte en el tercer arquero en la historia de la Copa Libertadores en bloquear tres o más disparos en una definición.

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Este éxito lo iguala con figuras legendarias como el colombiano René Higuita y el ecuatoriano José Francisco Cevallos, quienes han logrado este hito en dos oportunidades cada uno. La hazaña destaca la capacidad de Muslera para mantener la calma bajo presión extrema, un atributo que ha sido fundamental para la permanencia de Estudiantes en la competencia.

Consistencia defensiva y rendimiento en 90 minutos

Más allá de los momentos decisivos, la contribución de Muslera fue constante durante los 90 minutos de juego. A lo largo de la fase eliminatoria, el portero registró un total de 29 atajadas, lo que implica un promedio de 2,4 paradas por encuentro. Esta cifra refleja una presencia activa y reactiva ante el arco durante toda la competencia.

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De hecho, tres de los cinco arcos invictos conseguidos por Estudiantes en los cruces eliminatorios tuvieron su respaldo directo. Estos porteros invictos se lograron ante Corinthians en la revancha de los cuartos de final, así como en ambos partidos de las semifinales contra Flamengo. La estabilidad defensiva fue clave para la progresión del equipo.

Redención personal y contexto histórico para Muslera

Para Fernando Muslera, esta final representa una oportunidad de redención y cierre de ciclo personal. A los 40 años, el guardameta tiene una cita con un logro que nunca había alcanzado en su frondosa carrera: la gloria de la Copa Libertadores. Tras la eliminación temprana de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, este título sería una recompensa justa por su dedicación.

La final contra Palmeiras no solo busca darle a Estudiantes su quinto trofeo en la historia del club. También constituye una revancha personal para el arquero, quien ha demostrado que su nivel competitivo está lejos de declinar con la edad. La expectativa en la ciudad de La Plata es máxima, ya que el equipo busca coronarse en esta competencia continental.

Despedida emotiva y mirada hacia el título

La conexión entre el plantel y la hinchada se intensificó en la previa de este duelo crucial. Se registró una emotiva despedida de los aficionados al equipo en los días anteriores al partido, evidenciando el peso emocional que tiene esta etapa para la comunidad platense. La hinchada apoya firmemente la idea de que este es el momento correcto para levantar el trofeo.

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El sábado, Estudiantes enfrentará a Palmeiras con la mirada puesta en la historia. La presencia de Muslera en la portería, con su experiencia y sus atajadas recordadas, será el factor determinante para intentar escribir un nuevo capítulo de éxito. El arquero busca convertir la final en el colofón perfecto para una temporada intensa y llena de sorpresas.